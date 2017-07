DIALOG SEMICONDUCTOR GIBT DIE ERGEBNISSE FÜR DAS AM 30. JUNI 2017. Umsatz in Q2 2017 über dem Mittelwert des Zielkorridors und hohe Umsatzwachstumsdynamik für H2 2017

London, Großbritannien, 27. Juli 2017 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA: DLG), Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R) Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2017 abgeschlossene zweite Quartal bekannt.

Finanzielle Highlights des zweiten Quartals 2017

- Umsatz mit 256 Mio. US$ leicht über Mittelwert des Mai-Zielkorridors

- Sämtliche operativen Geschäftssegmente erzielten im Vergleich zum Vorjahr Umsatzwachstum

- Bruttomarge bei 46,4% und bereinigte¹ Bruttomarge bei 47,3%, damit über dem Mai-Zielkorridor

- Betriebsergebnis mit 20,0 Mio. US$ 13% niedriger als in Q2 2016; bereinigtes¹ Betriebsergebnis mit 31,6 Mio. US$ 5% niedriger als in Q2 2016

- Sämtliche operativen Geschäftssegmente waren auf IFRS-Basis profitabel

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,23 US$, damit 5% über dem Wert von Q2 2016; bereinigtes¹ verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,36 US$, damit 6% über dem Wert von Q2 2016

- 82,9 Mio. US$ im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms an Aktionäre rückgeführt

- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 19,8 Mio. US$ (Q2 2016: 13,5 Mio. US$); 643,6 Mio. US$ an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 16,5 Mio. US$ mehr als zum 1. Juli 2016

Operative Highlights des zweiten Quartals 2017

- Anhaltende Dynamik und Design-Wins bei kundenspezifischen Powermanagement-ICs (PMICs) für die nächste Generantion von Smartphones, Tablets, Rechner und Wearables führender OEMs

- Wachsendes Interesse des Marktes an unseren Portfolios differenzierter und innovativer Ladelösungen, insbesondere GaN-ICs und kabellose RF-Lade-ICs

- Ausweitung unseres Schnelllade-Portfolios durch Einführung des ersten state machine-based USB Power Delivery (PD) interface-IC

- Einführung einer umfassenden Wall-to-Battery-Schnellladelösung mit dem neuen hocheffizienten Spannungswandler DA9318

- Seit der Einführung in H2 2014 mehr als 100 Millionen Bluetooth(R) Low-Energy- Einheiten ausgeliefert

Nach Quartalsende investierte das Unternehmen weitere 15,0 Mio. US$ in Energous; damit beträgt die gesamte Investition 25,0 Mio. US$

1 Bereinigte Kennzahlen und Angaben zum Free Cashflow in dieser Pressemeldung entsprechen Nicht-IFRS-Kennzahlen (siehe Seite 5).

Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

"Im zweiten Quartal 2017 haben wir im Vorjahresvergleich in sämtlichen operativen Geschäftssegmenten den Umsatz gesteigert und waren auf IFRS-Basis profitabel.

Mit zielgerichteten Investitionen in Forschung und Entwicklung sichern wir weiterhin unsere Vorreiterrolle und bauen unser technologisches Produktportfolio aus. Wir starten schwungvoll in die zweite Jahreshälfte - dies gilt insbesondere für unsere hochintegrierten Power-Management-ICs und Schnellladetechnologien sowie unseren Bluetooth(R) Low-Energy-Produkten. Unsere Pipeline an Design-Wins sowie das wachsende Interesse im Markt an innovativen und differenzierten Ladelösungen stimmen mich zuversichtlich, sowohl hinsichtlich unserer Wachstumsaussichten für die zweite Jahreshälfte als auch mittelfristig."

Ausblick

Aus aktueller Sicht erwarten wir für das dritte Quartal 2017 einen Umsatz im Bereich von 340-370 Mio. US$.

Mit Blick auf die geschäftliche Dynamik und eine solide Pipeline wichtiger Produkteinführungen in der zweiten Jahreshälfte sind wir zuversichtlich, dass 2017 ein Jahr mit gutem Umsatzwachstum wird.

Entsprechend der Umsatzentwicklung gehen wir davon aus, dass die Bruttomarge für Q3 2017 und das Jahr 2017 im Wesentlichen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 liegen wird.

Wichtige Kennzahlen

IFRS

US$ Millionen Q2 Q2 Abwei- H1 H1 Abwei- 2017 2016 chung 2017 2016 chung Umsatzerlöse 255,5 245,7 +4% 526,5 487,2 +8% Bruttomarge 46,4% 46,3% +10bps 45,8% 45,4% +40bps Forschungsund 26,3% 24,3% +200b- 24,4% 24,1% +30bps Entwicklungskosten %² ps Vertriebs-, Allgemeine und 12,3% 12,7% -40bps 12,2% 13,9% -170b- Verwaltungskosten %² ps Sonstige betriebliche 0,0% 0,1% -10bps 0,0% 28,3% nm Erträge %²,³ Betriebsergebnis 20,0 22,9 -13% 49,1 174,1 -72% Umsatzrendite 7,8% 9,3% -150b- 9,3% 35,7% nm ps Konzernergebnis 17,1 16,8 +2% 40,2 159,7 -75% Unverwässertes Ergebnis je 0,24 0,23 +4% 0,55 2,11 -74% Aktie US$ Verwässertes Ergebnis je 0,23 0,22 +5% 0,52 2,02 -74% Aktie US$ Mittelzufluss aus der 19,8 13,5 +47% 120,5 120,6 0% laufenden Geschäftstätigkeit

Bereinigt1>>

US$ Millionen Q2 Q2 Abwei- H1 H1 Abwei- 2017 2016 chung 2017 2016 chung Umsatzerlöse 255,5 245,7 +4% 526,5 487,2 +8% Bruttomarge 47,3% 47,1% +20bps 46,7% 46,3% +40bps Forschungsund 24,8% 23,1% +170b- 22,7% 22,7% 0bps Entwicklungskosten %² ps

Vertriebs-, Allgemeine und 10,1% 10,6% -50bps 9,8% 10,7% -90bps

Verwaltungskosten %² EBITDA 44,8 44,5 +1% 102,2 85,3 +20% EBITDA % 17,5% 18,1% -60bps 19,4% 17,5% +190b- ps Betriebsergebnis 31,6 33,2 -5% 74,8 63,2 +18% Umsatzrendite 12,3% 13,5% -120b- 14,2% 13,0% +120b- ps ps Konzernergebnis 27,8 26,7 +4% 62,2 48,3 +29% Unverwässertes Ergebnis je 0,38 0,36 +6% 0,84 0,65 +29% Aktie US$ Verwässertes Ergebnis je 0,36 0,34 +6% 0,80 0,62 +29% Aktie US$

2 F&E sowie Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie sonstige betriebliche Erträge in Prozent des Umsatzes.

3 Sonstige betriebliche Erträge beinhalten in 2016 137 Mio. US$ Ausgleichszahlung von Atmel.

Der Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Jahresvergleich um 4% auf 255,5 Mio. US$ gestiegen. Sämtliche operativen Geschäftssegmente erzielten im Jahresvergleich Umsatzzuwachs. Mobile Systems konnte im Jahresvergleich aufgrund höherer Umsatzvolumina um 2% zulegen. Power Conversion erzielte im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 7%; es ist das siebte Quartal in Folge mit Umsatzwachstum. Connectivity verzeichnete im Jahresvergleich aufgrund der soliden Performance bei Bluetooth(R) Low-Energy-Produkten und moderatem Umsatzwachstum bei DECT-Produkten ein Plus von 14%. Automotive & Industrial konnte im Jahresvergleich aufgrund höherer Umsatzvolumina um 12% zulegen.

Die Bruttomarge betrug im zweiten Quartal 2017 46,4% und lag damit 10 Basispunkte über dem zweiten Quartal 2016. Die bereinigte¹ Bruttomarge im zweiten Quartal 2017 betrug 47,3% und lag damit über dem Zielkorridor vom Mai sowie 20 Basispunkte über Q2 2016. Die Zunahme der Bruttomarge im Jahresvergleich ist vorrangig das Ergebnis eines günstigen Produktmix in Verbindung mit höheren Umsatzvolumina.

Die Betriebsausgaben (bestehend aus Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie F&E) beliefen sich im zweiten Quartal 2017 auf 98,7 Mio. US$ und lagen damit 8% über dem zweiten Quartal 2016. Als Anteil vom Umsatz machten die Betriebsausgaben im zweiten Quartal 2017 38,6% aus; dies entspricht einer Steigerung um 160 Basispunkte im Jahresvergleich. Die bereinigten¹ Betriebsausgaben (bestehend aus bereinigten Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie F&E) beliefen sich im zweiten Quartal 2017 auf 89,3 Mio. US$ und lagen damit 8% über dem zweiten Quartal 2016. Als Anteil vom Umsatz machten die bereinigten¹ Betriebsausgaben 34,9% aus; dies entspricht einer Erhöhung um 120 Basispunkte im Jahresvergleich. Ausgehend von den letzten zwölf Monaten betrugen die bereinigten¹ Betriebsausgaben 27,7% des Umsatzes und lagen damit 30 Basispunkte über dem Vorquartal.

Die Aufwendungen für F&E sind im Berichtsquartal gegenüber dem zweiten Quartal 2016 um 12% gestiegen. Der Anteil der Investitionen in F&E am Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 200 Basispunkte auf 26,3% gestiegen. Bereinigt¹ lagen die Aufwendungen für F&E 12% über dem zweiten Quartal 2016. Der Anteil der bereinigten¹ Investitionen in F&E am Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 170 Basispunkte auf 24,8% gestiegen. Die Zunahme der Ausgaben für F&E ist vorrangig auf laufende Investitionen in vielversprechende Lösungen im Bereich anwendungsspezifischer Produkte sowie in Programme zur Förderung neuer Wachstumschancen und die Diversifizierung des Geschäfts zurückzuführen. Die im Jahresvergleich höheren Ausgaben für F&E als Anteil des Umsatzes sind das Ergebnis der gestiegenen Zahl von F&E-Projekten.

Die Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sind im Berichtsquartal gegenüber dem zweiten Quartal 2016 um 1% gestiegen. Der Anteil der Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 40 Basispunkte rückläufig. Die bereinigten¹ Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten lagen im Berichtsquartal im Wesentlichen auf dem Niveau des zweiten Quartals 2016. Der Anteil der bereinigten¹ Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz sank gegenüber dem zweiten Quartal 2016 um 50 Basispunkte auf 10,1%. Dieser Rückgang war im Wesentlichen das Ergebnis höherer Umsätze.

Das Betriebsergebnis fiel im zweiten Quartal 2017 mit 20,0 Mio. US$ um 13% geringer aus als im Jahresvergleich. Der Rückgang ist auf den Anstieg der Ausgaben für F&E zurückzuführen, die zum Teil durch die höhere Bruttomarge ausgeglichen wurden. Alle vier operativen Geschäftssegmente erwirtschafteten nach IFRS positive Betriebsergebnisse. Die Umsatzrendite im Berichtsquartal lag mit 7,8% ebenfalls unter dem Wert des zweiten Quartals 2016. Das bereinigte¹ Betriebsergebnis in Höhe von 31,6 Mio. US$ fiel im Jahresvergleich um 5% geringer aus. Grund hierfür waren höhere bereinigte¹ Ausgaben für F&E, die zum Teil durch eine höhere bereinigte¹ Bruttomarge kompensiert wurden. Die bereinigte¹ Umsatzrendite lag im Berichtsquartal 12,3% oder 120 Basispunkte unter dem zweiten Quartal 2016.

Der effektive Steuersatz belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf 23,2% (FY 2016: 15,4%). Im niedrigen effektiven Steuersatz für 2016 spiegelt sich die steuerliche Behandlung der 137,3 Mio. US$ Ausgleichszahlung von Atmel wider. Der effektive Steuersatz im zweiten Quartal 2017 betrug 25,7%; darin enthalten ist der Effekt einer Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,0 Mio. US$ aufgrund einer Vereinbarung mit den Steuerbehörden zu Vorjahrespositionen. Der effektive bereinigte¹ Steuersatz im zweiten Quartal 2017 betrug 19,1%. Ohne den Effekt der Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,0 Mio. US$ im zweiten Quartal 2017 betrug der effektive bereinigte¹ Steuersatz im zweiten Quartal 2017 22,0%; er lag damit 200 Basispunkte unter dem bereinigten¹ effektiven Steuersatz für das Finanzjahr 2016 in Höhe von 24,0%.

Im zweiten Quartal 2017 fiel das Netto-Konzernergebnis aufgrund niedrigerer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich 2% höher aus. Das bereinigte¹ Konzernergebnis fiel aufgrund der geringeren bereinigten¹ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich um 4% höher aus. Das bereinigte¹ Ergebnis je Aktie (verwässert) lag im Berichtsquartal 6% über dem Vorjahreswert.

Der Wert des Vorratsbestandes erhöhte sich erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2017. Ende des Berichtsquartals war unser Vorratsbestand mit 149,5 Mio. US$ 68% höher als im Vorquartal. Die Lagerreichweite von 98 Tagen entspricht einer Verlängerung um 44 Tage gegenüber dem Vorquartal. Wir gehen davon aus, dass im dritten Quartal 2017 der Wert des Vorratsbestandes wenn auch mit einer geringeren Zuwachsrate gegenüber dem Berichtsquartal ansteigen wird; wobei gegenüber dem zweiten Quartal 2017 die in Tagen gemessene Lagerreichweite abnehmen wird.

Am 23. Juni 2017 fand die abschließende Abwicklung der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms statt. Im Verlauf des zweiten Quartals 2017 führte das Unternehmen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 74,9 Mio. Euro (82,9 Mio. US$) an Aktionäre zurück. Die Gesamtzahl der vom Unternehmen im Rahmen der 2016 von der Aktionärsversammlung erteilten Zustimmung (Tranchen eins, zwei und drei des Aktienrückkaufprogramms) erworbenen Anteile beträgt 4.483.816. Dies entspricht 5,8% der Stammaktien des Unternehmens zum 30. März 2016 zu einem Durchschnittspreis von 37,60 Euro oder kumulierten Gesamtkosten von 168,7 Mio. Euro (184,7 Mio. US$). Sämtliche im Rahmen der 2016 erteilten Zustimmung erworbenen Aktien wurden eingezogen.

Aktienrückkäufe sind weiterhin ein Kernelement unserer Grundsätze der Kapitalallokation und das Unternehmen ist weiterhin bereit die überschüssigen Bestände von liquiden Mitteln an die Aktionäre durch das Aktienrückkaufprogramm zurück zu führen.

Am Ende des zweiten Quartals 2017 beliefen sich die Zahlungsmittel auf 643,6 Mio. US$. Der Free Cashflow des zweiten Quartals 2017 lag bei 1,0 Mio. US$ (Q2 2016: 1,7 Mio. US$).

Operative Entwicklung

Wir werden die Produktion der jüngsten Generation hochintegrierter PMICs im dritten Quartal 2017 auf große Stückzahlen hochfahren. Im Laufe des Berichtsquartals haben wir eine Reihe von PMIC-Designs fertiggestellt, die wir nun als Muster an unsere Kunden ausliefern. Diese werden Verwendung in Produkten finden, mit deren Produktion im zweiten Halbjahr 2018 begonnen werden soll. Solche kundenspezifischen Lösungen bieten signifikante Vorteile mit Blick auf Platz- und Energieeinsparung. Sie tragen zur Verstärkung eines Trends hin zu mehr kundenspezifischen Lieferanteilen an Mixed-Signal-Leistungskomponenten in zukünftigen Plattformen für mobile Endgeräte, Rechner und Wearables bei.

Im Juni führte Dialog Semicondcutor diverse Events in China und Taiwan durch, um dort sein Portfolio innovativer und differenzierter Ladelösungen vorzustellen, darunter GaN-ICs und kabellose RF-Lade-ICs. Über 700 Ingenieure der führenden, asiatischen ODMs und OEMs nahmen teil. Ein Zeichen dafür, das Ladetechnologien für Smartphone-OEMs bei der Diffenenzierung in einem wettbewerbsintensiven Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dialog Semiconductors RapidCharge-Lösungen für Netzteil-Adapter verzeichnen eine höhere Nachfrage wichtiger chinesischer Smartphone-OEMs. Im Verlauf des Berichtsquartals haben wir unser Angebot um zwei neue Produkte erweitert:

- USB-PD ist der nächste Trend bei Adaptern für mobile Endgeräte. Unser neuer USB-PD IC wurde so designt, dass er nahtlos mit unseren marktführenden AC/DC-Controller-ICs integriert werden kann, wodurch vollständige optimierte Adapter-Chipset-Lösungen entstehen. Der iW656 unterstützt auch andere Schnelllade-Protokolle, darunter Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) und Qualcomm(R) Quick Charge 2.0. Er versorgt Schnelllade-Anwendungen in mobilen Endgeräten mit vereinfachtem Design und zu geringeren Kosten mit Strom.

- Mit der Einführung des Laders DA9318 gelang es Dialog Semiconductor als erstes Unternehmen eine umfassende Wall-to-Battery-Schnelllade-Lösung anzubieten. Der DA9318 senkt den Wärme- und Leistungsverlust auf ein Minimum und macht so kompakte Verbraucheranwendungen sicherer. Zusammen mit den RapidCharge AC/DC-Power-Conversion-Chipsets von Dialog Semiconductor bietet diese Lösung bahnbrechende Effizienz im Bereich Direktaufladung mit hoher Spannung über ein Standard 3 A USB Kabel. Dadurch werden gleichzeitig die Leistungsfähigkeit verdoppelt und die Kosten für Schnellladeanwendungen deutlich um bis zu 35 Prozent gesenkt.

Unsere Bluetooth(R) Low-Energy Technologie wurde seit der Einführung mehr als 100 Millionen mal ausgeliefert. Dies ist ein deutliches Zeichen für den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten. Es verdeutlicht aber auch die erhöhte Annahme der Technologie über ein breites Spektrum von IoT-Anwendungen hinweg, etwa in Wearables, Proximity-Tags, Gaming-Zubehör, Universalfernbedienungen sowie Zubehör für Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen. Seit Q4 2014 ist unser SmartBond System-on-Chip(SoC)-Produktportfolio die kleinste, energieeffizienteste Bluetooth(R) Low-Energy-Lösung, die derzeit erhältlich ist. Durch nachhaltige Investments in Innovation sorgen wir dafür, dass sich unser Produktportfolio ständig vergrößert und mit dem Markt und den Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt. Unsere SmartBond Bluetooth(R) Low-Energy-SoC-Produkte werden weiter in steigenden Stückzahlen produziert und behalten auch 2017 ihre enorme Wachstumsdynamik bei.

Wir beobachten wachsendes Interesse im Markt an unserem SmartBeat Audio-IC. Dieses digitale SoC (DA14195) schafft die Voraussetzung für ein neues immersives Kopfhörer-Erlebnis. Es unterstützt sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-C als auch Bluetooth(R) basierte Kopfhörer für Endverbraucher. Der DA14195 wird derzeit von einer Reihe von Kunden für Anwendungen wie Gaming- und USB Type-C-Headsets getestet.

Nach Quartalsende investierte das Unternehmen weitere 15,0 Mio. US$ in Energous, ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen im Bereich kabellose Ladetechnologie. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt damit 25,0 Mio. US$. Als Teil der im November 2016 unterzeichneten Vereinbarung wurde Dialog Semiconductor exklusiver Zulieferer für WattUp(R) ICs. Im Gegenzug erhält Energous Zugang zu Dialog Semiconductors weitreichendem Distributionsnetz sowie Kundenkontakten, um die Markteinführung des kabellosen Ladens zu beschleunigen. Im zweiten Quartal 2017 entwickelten sich im Frühstadium befindliche Kundenkontakte in Richtung einer kommerziellen Produktion weiter.

4 Free Cashflow entspricht dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Bereinigte Kennzahlen für Performance und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS-Kennzahlen für Q2 2017, Q2 2016, H1 2017 und H1 2016 sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für Q2 2017 aufgeführt. Zur besseren Übersicht sind nachfolgend Vergleichsangaben für die Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgeführt, wie sie in der vorliegenden Pressemitteilung zitiert werden:

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Q2 2017

000US$ IFRS Anteilsba- Abschrei- Ef- Strategi- Berei- sofern sierte bung von fek- sche nigt nicht Vergütung erworbe- tiv- derivati- anderwei- und damit nen zins- ve tig zusammenhän- identifi- -me- Finanzin- genannt gende zierten tho- strumente Sozialversi- immateri- de cherungs-bei- ellen träge Vermögens- werten Umsatzer- 255.515 - - - - 255.515 löse Bruttoer- 118.589 394 1.773 - - 120.756 gebnis vom Umsatz Ver- (31.384) 3.731 1.824 - - (25.829) triebs-, Allgemei- ne und Verwal- tungskos- ten For- (67.291) 3.868 - - - (63.423) schungsun- d Entwick- lungskos- ten Sonstige 50 - - - - 50 betriebli- che Erträge Betriebs- 19.964 7.993 3.597 - - 31.554 ergebnis Finanzer- 3.039 - - 80 (263) 2.856 gebnis Ergebnis 23.003 7.993 3.597 80 (263) 34.410 vor Ertrag- steuern Steuern (5.920) (591) (210) (15) 147 (6.589) vom Einkommen und vom Ertrag Konzerner- 17.083 7.402 3.387 65 (116) 27.821 gebnis

Q2 2016

000US$ IFRS Anteilsba- Abschrei- Kosten für Ef- Berei- sofern sierte bung von die fek- nigt nicht Vergütung erworbe- aufgekün- tiv- anderwei- und damit nen digte zins- tig zusammen- identifi- Fusions-- -me- genannt hängende zierten vereinba- tho- Sozialver- immateri- rung de sicherungs- ellen -beiträge Vermö- genswer- ten Umsatzer- 245.747 - - - - 245.747 löse Bruttoer- 113.737 326 1.755 - - 115.818 gebnis vom Umsatz Ver- (31.179) 3.338 1.900 (15) - (25.956) triebs-, Allgemei- ne und Verwal- tungskos- ten For- (59.816) 2.996 - - - (56.820) schungsun- d Entwick- lungskos- ten Sonstige 200 - - - - 200 betriebli- che Erträge Betriebs- 22.942 6.660 3.655 (15) - 33.242 ergebnis Finanzer- 2.497 - - - 138 2.635 gebnis Ergebnis 25.439 6.660 3.655 (15) 138 35.877 vor Ertrag- steuern Steuern (8.653) (250) (217) - (27) (9.147) vom Einkommen und vom Ertrag Konzerner- 16.786 6.410 3.438 (15) 111 26.730 gebnis

H1 2017

000US$ IFRS Anteilsba- Abschrei- Ef- Strategi- Bereinigt sofern sierte bung von fek- sche nicht Vergütung erworbe- tiv- derivati- anderwei- und damit nen zins- ve tig zusammenhän- identifi- -me- Finanz-in- genannt gende zierten tho- strumente Sozialversi- immateri- de cherungs-- ellen beiträge Vermögens- werten Umsatzer- 526.489 - - - - 526.489 löse Bruttoer- 241.235 930 3.541 - - 245.706 gebnis vom Umsatz Ver- (63.988) 8.974 3.648 - - (51.366) triebs-, Allgemei- ne und Verwal- tungskos- ten For- (128.242) 8.605 - - - (119.637) schungsun- d Entwick- lungskos- ten Sonstige 50 - - - - 50 betriebli- che Erträge Betriebs- 49.055 18.509 7.189 - - 74.753 ergebnis Finanzer- 3.285 - - 175 710 4.170 gebnis Ergebnis 52.340 18.509 7.189 175 710 78.923 vor Ertrag- steuern Steuern (12.140) (3.944) (420) (34) (171) (16.709) vom Einkommen und vom Ertrag Konzerner- 40.200 14.565 6.769 141 539 62.214 gebnis H1 2016 000US$ IFRS Anteilsba- Ab- Kosten für Ef- Bereinigt sofern sierte schrei- die fek- nicht Vergütung bung aufgekün- tiv- anderwei- und damit von digte zins- tig zusammen- erworbe- Fusions-- -me- genannt hängende nen vereinba- tho- Sozialver- identi- rung de siche- fizier- rungs-bei- ten träge immate- riellen Vermö- genswer- ten Umsatzer- 487.155 - - - - 487.155 löse Bruttoer- 221.398 845 3.506 - - 225.749 gebnis vom Umsatz Ver- (67.609) 7.851 3.800 3.591 - (52.367) triebs-, Allgemei- ne und Verwal- tungskos- ten For- (117.340) 6.739 - - - (110.601) schungsun- d Entwick- lungskos- ten Sonstige 137.678 - - (137.300) - 378 betriebli- che Erträge Betriebs- 174.127 15.435 7.306 (133.709) - 63.159 ergebnis Finanzer- (1.782) - - 1.913 291 422 gebnis Ergebnis 172.345 15.435 7.306 (131.796) 291 63.581 vor Ertrag- steuern Steuern (12.668) (1.701) (432) (383) (58) (15.242) vom Einkommen und vom Ertrag Konzerner- 159.677 13.734 6.874 (132.179) 233 48.339 gebnis

EBITDA

Zweites Erstes Quartal Halbjahr 1. April 2. April 1. Januar 1. Januar bis 30. 1. Juli bis 30. bis 1. Juni 2017 2016 Juni 2017 Juli 2016 000US$ 000US$ 000US$ 000US$ Konzernergebnis 17.083 16.786 40.200 159.677 Finanzergebnis (3.039) (2.497) (3.285) 1.782 Steuern vom Einkommen und 5.920 8.653 12.140 12.668 vom Ertrag Abschreibungen auf 7.593 6.633 15.007 13.067 Sachanlagen Abschreibungen auf 9.204 8.307 19.623 16.352 immaterielle Vermögensgegenstände EBITDA 36.761 37.882 83.685 203.546 Anpassungen : Anteilsbasierte Vergütung 7.993 6.660 18.509 15.435 und damit zusammenhängende Sozialversicherungsbeiträ- ge Atmel Ausgleichszahlung - - - (137.300) Kosten für die - (15) - 3.591 aufgekündigte Fusionsvereinbarung Bereinigtes EBITDA 44.754 44.527 102.194 85.272

Ergebnis je Aktie

Zweites Erstes Quartal Halbjahr 1. April 2. April 1. Januar 1. Januar bis 30. 1. Juli bis 30. bis 1. Juni 2017 2016 Juni 2017 Juli 2016 000US$ 000US$ 000US$ 000US$ Bereinigt Konzernergebnis 27.821 26.730 62.214 48.339 Verlust, der auf nicht 466 650 513 1.367 beherrschende Anteile entfällt Ergebnis für die 28.287 27.380 62.727 49.706 Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnis je Aktie Free Cashflow Zweites Erstes Quartal Halbjahr 1. April bis 2. April 1. Januar 1. Januar 30. Juni 1. Juli bis 30. Juni bis 1. Juli

2017 000US$ 2016 2017 000US$ 2016 000US$

000US$ Mittelzufluss aus 19.805 13.498 120.458 120.575 der laufenden Geschäftstätigkeit Erwerb von (10.441) (5.528) (17.340) (11.196) Sachanlagen Erwerb von (2.364) (2.139) (4.054) (4.619) immateriellen Vermögensgegenstän- den Auszahlungen für (6.031) (4.136) (12.243) (9.877) aktivierte Entwicklungskosten Free cash flow 969 1.695 86.821 94.883

*****

Dialog Semiconductor lädt Sie ein, an einer Telefonkonferenz heute um 09:30 Uhr (London) / 10:30 Uhr (Frankfurt) teilzunehmen, in der das Management die Ergebnisse des zweiten Quartals 2017 präsentiert sowie einen Ausblick auf das dritte Quartal 2017 geben wird. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über unten stehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie ihrer Teilnehmer-ID.

http://members.meetingzone.com/selfregistration/registration.aspx ?booking=UDyOpFYm852BWV7M7bEfd5GB5lrW0wbeHdHQ3K4j9aE=&b=d58ae4ab-80e 5-47f2-8295-e04d92bbba83

Die Analystenpräsentation wird zudem parallel zur Telefonkonferenz hier zugänglich sein:

http://webcast.openbriefing.com/semiconductor_q2_results_270717/

Zusätzliche Informationen über diese Mitteilung, darunter die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz und die konsolidierte Kapitalflussrechnung für das am 30. Juni 2017 zu Ende gegangene erste Quartal können Sie auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations einsehen:

http://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations

Dialog und das Dialog Logo sowie SmartBondTM und Rapid ChargeTM sind registrierte Markenzeichen von Dialog Semiconductor Plc und der Tochterunternehmen. Alle anderen Produkt oder Service Namen sind Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer. (c) Copyright 2017 Dialog Semiconductor. All Rights Reserved.

Deutsche Übersetzung der englischen Mitteilung

Diese, in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nicht zertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung. Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.

Für weitere Informationen:

Dialog Semiconductor Jose Cano Head of Investor Relations T: +44 (0)1793 756 961 jose.cano@diasemi.com FTI Consulting London Matt Dixon T: +44 (0)2037 271 137 matt.dixon@fticonsulting.com FTI Consulting Frankfurt Anja Meusel T: +49 (0) 69 9203 7120 Anja.Meusel@fticonsulting.com

Über Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid State Lighting (SSL) sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.

Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 1.770 Mitarbeitern rund 1,2 Mrd. US$ Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (FWB: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDax-Index.

Zukunftsgerichtete Angaben

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Angaben" über künftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Die Begriffe "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Angaben. Solche Angaben sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein konjunktureller Abschwung in der Halbleiter und Telekommunikationsindustrie, Veränderungen der Wechselkurse, die Zinsentwicklung, die zeitliche Abstimmung von Kundenbestellungen mit dem Herstellungsprozess, überschüssige oder ungängige Vorratsbestände, die Auswirkung von Konkurrenzprodukten sowie deren Preisstellung, politische Risiken in Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben oder Verkäufe tätigen sowie Beschaffungsknappheit. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten (einige von ihnen sind unter der Überschrift "Risikobericht" in unserem aktuellen Geschäftsbericht beschrieben), eintreten oder sich die den Angaben zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Angaben genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben nicht die Absicht, noch übernehmen wir eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Angaben zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Jedoch ersetzen spätere Angaben jeweils frühere Angaben.

