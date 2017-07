VEVEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Lebensmittelhersteller Nestle wächst weiter nicht so stark wie erhofft. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz organisch - also vor den Effekten von Zu- und Verkäufen sowie Wechselkursveränderungen - um 2,3 Prozent auf 43 Milliarden Franken gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Vevey mit. Damit sei das Wachstum hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, sagte Unternehmenschef Mark Schneider. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten ebenfalls mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Zu schaffen macht dem Konzern vor allem, dass die Preise nicht so stark wie erhofft erhöht werden können./zb/stb

