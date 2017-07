Die EU hat zur Unterstützung der Bauern einen riesigen Milchpulverberg angehäuft. Derzeit befinden sich 358.000 Tonnen Magermilchpulver in den Lagern.

Die Europäische Union hat zur Unterstützung notleidender Bauern den größten Milchpulverberg seit über 20 Jahren angehäuft. Derzeit befinden sich nach dpa-Informationen europaweit knapp 358 000 Tonnen Magermilchpulver in den Lagerhäusern, so viel wie seit Mitte der neunziger Jahre nicht mehr. Seit Dezember 2016 sind nach Angaben der EU-Kommission in Brüssel lediglich 140 Tonnen bei Auktionen verkauft worden.

"Die Mengen ...

