FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Der feste Euro dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zu schaffen machen. Die Gemeinschaftswährung stieg im asiatischen Handel in der Spitze in Richtung 1,18 US-Dollar. So hoch wurde der Euro seit Anfang 2015 nicht mehr bewertet. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,16 Prozent niedriger auf 12 285 Punkte. Ein starker Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen trüben.

USA: - AUFWÄRTS - Überwiegend starke Unternehmenszahlen haben die Rekordjagd an der Wall Street am Mittwoch weiter angetrieben. Sämtliche wichtigen Indizes erreichten schon im frühen Handel erneut Bestmarken, von denen sie anschließend aber wieder etwas zurückfielen. Als weitere Kursstütze im Tagesverlauf erwiesen sich Aussagen der US-Notenbank Fed zum Ende ihrer zweitägigen Sitzung.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Positive Vorgaben aus den USA im Zuge der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben auch an den meisten Aktienmärkten in Asien für ein Plus gesorgt. Der Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Der schwache Dollar bremste den japanischen Markt etwas aus. Dort legte der Leitindex Nikkei um 0,13 Prozent auf 20 075 Punkte zu. Etwas nach unten ging es dagegen mit den Kursen an den Märkten in Festland-China. Der CSI 300 , in dem die wichtigsten Werte aus Schanghai und Shenzhen versammelt sind, fiel um 0,32 Prozent auf 3693 Punkte.

DAX 12.305,11 0,33% XDAX 12.263,44 -0,01% EuroSTOXX 50 3.491,19 0,51% Stoxx50 3.132,54 0,24% DJIA 21.711,01 0,45% S&P 500 2.477,83 0,03% NASDAQ 100 5.950,73 0,34% Nikkei 225 20.082,20 +0,16% (6:53 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AUFWÄRTS - Anleger dürften heute weiter mit der Nachlese der jüngsten Fed-Sitzung beschäftigt sein, die zunächst taubenhaft am Markt aufgenommen worden ist. Mit großen Impulsen von den für heute anstehenden Konjunkturnachrichten rechnet Dirk Gojny, Experte der National-Bank, nicht. Der Bund-Future sollte mit leichten Zugewinnen in den Tag starten. Gojny erwartet im Tagesverlauf eine Handelsspanne zwischen 161,30 und 162,55.

Bund-Future 161,78 +0,11%

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Für den Euro ist es auch am Donnerstag weiter bergauf gegangen. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1750 US-Dollar. Bereits am Vortag war der Eurokurs im Zuge am Markt positiv aufgenommener Aussagen der US-Notenbank Fed bis auf den höchsten Stand seit Januar 2015 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1644 (Dienstag: 1,1694) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8551) Euro.

(Alle Kurse 6:56 Uhr) Euro/USD 1,1750 0,13% USD/Yen 110,98 -0,18% Euro/Yen 130,44 -0,01%

ROHÖL - ABWÄRTS - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 50,88 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um neun Cent auf 48,66 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

