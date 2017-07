Mex - Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz solide und den Gewinn markant gesteigert. Der Umsatz stieg um 7,1% auf 643,2 Mio CHF, wie das Westschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Diese Entwicklung erkläre sich hauptsächlich durch insgesamt gute Aktivitäten in allen drei Geschäftsbereichen und einen langsamen Start des Geschäftsbereichs Web-fed in 2016.

Volumen- und Preisschwankungen hätten einen positiven Einfluss in der Höhe von 48,9 Mio CHF oder 8,1% gehabt. Eine Verbesserung um 1,3 Mio sei zudem auf die Übernahme des deutschen Unternehmens Boxplan zurückzuführen. Die Umrechnung von Fremdwährungen führte zu einem negativen Einfluss von 4,4 Mio CHF oder 0,7%.

Gewinnzahlen markant gesteigert

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT hat sich ...

