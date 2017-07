FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Produkte haben dem Pharmakonzern Roche im ersten Halbjahr 2017 zu mehr Umsatz und Gewinn verholfen. Das Unternehmen aus Basel hob daher seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

In den ersten sechs Monaten stiegen die Konzernverkäufe um 5 Prozent, sowohl zu konstanten Wechselkursen als auch Schweizer Franken, auf 26,3 Milliarden Franken. Damit erfüllte das Unternehmen die Erwartung der Analysten. Der Kerngewinn je Aktie legte mit 6 Prozent auf 8,23 Franken etwas stärker zu. Der Konzerngewinn nach IFRS wuchs wegen Belastungen durch Wertminderungen nur um 2 Prozent auf 5,58 Milliarden Franken. Der Nettogewinn nach Dritten betrug knapp 5,48 Milliarden Franken.

In beiden Sparten, Pharma sowie Diagnostics, verbuchte Roche ein Umsatzplus von 5 Prozent. In der Pharmasparte wurde das Wachstum vom Krebsimmuntherapeutikums Tecentriq sowie dem monoklonalen Antikörper Perjeta angetrieben. Auch Ocrevus zur Behandlung von multipler Sklerose entwickelte sich gut. In Summe kam das Segment auf 20,5 Milliarden Franken.

Bei den Diagnostics, deren Umsatz 5,8 Milliarden Franken erreichte, legten vor allem Produkte für die Immundiagnostik zu.

Roche erwartet nun im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne und somit im mittleren einstelligen Bereich. Der Kerngewinns je Anteil soll weitgehend im Einklang mit dem Verkaufswachstum zulegen. Roche will zudem die Dividende erhöhen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cvbr

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.