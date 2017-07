TAGESTHEMA I

Die Allianz Gruppe hat im zweiten Quartal 2017 nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro erzielt, entsprechend einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Milliarden. Der Gesamtumsatz stieg um 2,0 Prozent auf 29,994 (29,402) Milliarden Euro. Der auf die Anteilseigner entfallenden Quartalsüberschuss erhöhte sich um 83,4 Prozent auf 2,0 (1,1) Milliarden Euro. Die Geschäftsergebnisse verbesserten sich über alle Segmente. In der Schaden- und Unfallversicherung stieg das operative Ergebnis um 28,0 Prozent auf 1,4 (1,1) Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote sank auf 93,7 von 96,4 Prozent im Vorjahresquartal. Der Versicherer erwartet nun das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr am oberen Ende der Zielspanne von "10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro", vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen.

Der Offenmarktauschuss (FOMC) der US-Notenbank will mit der geplanten Verkleinerung der Bilanzsumme recht bald beginnen. Im Statement nach dem jüngsten Meeting heißt es: "Der Ausschuss geht davon aus, dass der Plan zur Normalisierung der Bilanz relativ bald beginnen kann." Bisher hatte er diesen Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Die Einschätzung des FOMC zu den Inflationsaussichten hat sich nicht geändert. Der Ausschuss erwartet wie zuletzt, dass die Jahresinflationsrate kurzfristig "etwas unter 2 Prozent" bleiben, sich mittelfristig aber beim Zielwert von 2 Prozent stabilisieren wird. Allerdings verwies der FOMC darauf, dass zuletzt sowohl die Gesamt- als auch die Kernteuerung gesunken sei, während es im Juni-Statement lediglich geheißen hatte die Gesamtteuerung sei "etwas" gesunken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 12.572 +6% 12 11.833 EBITDA bereinigt 3.014 -1% 10 3.054 EBIT bereinigt 2.308 +3% 6 2.242 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.301 -6% 5 1.380 Ergebnis je Aktie 1,47 -12% 6 1,67 Ergebnis je Aktie Core 1,77 -20% 9 2,20

VOLKSWAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 59.713 +5% 7 56.971 Operatives Ergebnis 4.675 +146% 5 1.899 Operatives Ergebnis bereinigt 4.612 +5% 5 4.386 Ergebnis vor Steuern 4.733 +194% 2 1.607 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.479 +201% 4 1.155 Ergebnis je Vorzugsaktie 6,85 +198% 7 2,30

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 255 +4% 10 246 EBIT - underlying 30 -10% 10 33 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 22 -17% 4 27 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 0,32 -11% 10 0,36 EBIT 19 -18% 7 23 Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 -18% 4 17 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,17 -26% 7 0,23

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 346 +3% 15 334 Operatives Ergebnis bereinigt 83 +20% 13 69 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 57 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,28 +17% 15 0,24

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,6 Punkte -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.477,10 0,15 Nikkei-225 20.064,54 0,07 Schanghai-Composite 3.237,04 -0,33 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,19 0,51 17,65 6,10 Stoxx-50 3.132,54 0,24 7,52 4,05 DAX 12.305,11 0,33 40,80 7,18 MDAX 24.927,55 1,23 303,72 12,34 TecDAX 2.278,33 0,80 18,16 25,76 SDAX 11.137,94 0,18 20,46 17,00 FTSE 7.452,32 0,24 17,50 4,33 CAC 5.190,17 0,56 29,09 6,74 Bund-Future 161,96 0,34 -0,52

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der rasante Anstieg des Euro über die Marke von 1,17 Dollar dürfte zu Abgabedruck an Europas Börsen am Morgen führen. Der exportlastige DAX dürfte unter der Eurostärke ganz besonders leiden. Grund für die Euro-Rally sind die recht taubenhaft ausgefallenen Kommentare der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung im Rahmen ihrer geldpolitischen Entscheidung am Mittwochabend. Wie die Societe Generale anmerkt, räumte die Fed indirekt ein, dass die Kerninflation nun bereits seit vier Monaten schwach ausgefallen ist. Der DAX könnte sich angesichts der Euro-Stärke international zum Underperformer entwickeln. Im Handel heißt es, dass Trades wie etwa "Short DAX" und "Long Euro-Stoxx-50" an Attraktivität gewinnen dürften. Die Anleger werden sich am Morgen aber erst einmal verstärkt einer Flut von Geschäftsberichten der Unternehmen zuwenden. Donnerstag ist der stärkste Earningstag seit 20 Jahren.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank hielten viele Anleger erwartungsgemäß still, wenngleich die zuletzt wieder positivere Grundstimmung anhielt. Außer Pharma schlossen alle Subindizes im Plus. Die Musik bei Einzelwerten wurde von der laufenden Berichtssaison gemacht. Daimler erzielte dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz, erreichte aber die Markterwartungen nicht ganz. Die Aktie verlor 0,8 Prozent. Peugeot legten dagegen um 3,2 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" strichen die Evercore-Analysten die Entwicklung des operativen Ergebnisses im Automobilgeschäft heraus. Die Geschäftszahlen von Michelin lösten dagegen keine Begeisterung aus. Das operative Geschäft wurde durch einen Einmaleffekt belastet. Michelin verloren 0,4 Prozent. Für Airbus ging es nach starken Geschäftszahlen und einem kräftig anziehenden Kurs des großen US-Konkurrenten Boeing um 2,8 Prozent nach oben. Lonza übertraf die Markterwartung deutlich. Für die Aktie des schweizerischen Chemie- und Pharmaunternehmens ging es um 7,7 Prozent nach oben. Glaxosmithkline gerieten nach unter den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen unter Druck und verloren 2,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

