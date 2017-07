DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Die Allianz Gruppe hat im zweiten Quartal 2017 nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro erzielt, entsprechend einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Milliarden. Der Gesamtumsatz stieg um 2,0 Prozent auf 29,994 (29,402) Milliarden Euro. Der auf die Anteilseigner entfallenden Quartalsüberschuss erhöhte sich um 83,4 Prozent auf 2,0 (1,1) Milliarden Euro. Die Geschäftsergebnisse verbesserten sich über alle Segmente. In der Schaden- und Unfallversicherung stieg das operative Ergebnis um 28,0 Prozent auf 1,4 (1,1) Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote sank auf 93,7 von 96,4 Prozent im Vorjahresquartal. Der Versicherer erwartet nun das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr am oberen Ende der Zielspanne von "10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro", vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen.

TAGESTHEMA II

Der Offenmarktauschuss (FOMC) der US-Notenbank will mit der geplanten Verkleinerung der Bilanzsumme recht bald beginnen. Im Statement nach dem jüngsten Meeting heißt es: "Der Ausschuss geht davon aus, dass der Plan zur Normalisierung der Bilanz relativ bald beginnen kann." Bisher hatte er diesen Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Die Einschätzung des FOMC zu den Inflationsaussichten hat sich nicht geändert. Der Ausschuss erwartet wie zuletzt, dass die Jahresinflationsrate kurzfristig "etwas unter 2 Prozent" bleiben, sich mittelfristig aber beim Zielwert von 2 Prozent stabilisieren wird. Allerdings verwies der FOMC darauf, dass zuletzt sowohl die Gesamt- als auch die Kernteuerung gesunken sei, während es im Juni-Statement lediglich geheißen hatte die Gesamtteuerung sei "etwas" gesunken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 12.572 +6% 12 11.833 EBITDA bereinigt 3.014 -1% 10 3.054 EBIT bereinigt 2.308 +3% 6 2.242 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.301 -6% 5 1.380 Ergebnis je Aktie 1,47 -12% 6 1,67 Ergebnis je Aktie Core 1,77 -20% 9 2,20

VOLKSWAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 59.713 +5% 7 56.971 Operatives Ergebnis 4.675 +146% 5 1.899 Operatives Ergebnis bereinigt 4.612 +5% 5 4.386 Ergebnis vor Steuern 4.733 +194% 2 1.607 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.479 +201% 4 1.155 Ergebnis je Vorzugsaktie 6,85 +198% 7 2,30

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 255 +4% 10 246 EBIT - underlying 30 -10% 10 33 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 22 -17% 4 27 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 0,32 -11% 10 0,36 EBIT 19 -18% 7 23 Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 -18% 4 17 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,17 -26% 7 0,23

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 346 +3% 15 334 Operatives Ergebnis bereinigt 83 +20% 13 69 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 57 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,28 +17% 15 0,24

Weitere Termine:

01:30 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1H

07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q

07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

07:45 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Sky plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 2Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 2Q

12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

13:20 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz

für Analysten und Investoren zum 2Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

- KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,6 Punkte -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.477,10 0,15 Nikkei-225 20.064,54 0,07 Schanghai-Composite 3.237,04 -0,33 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,19 0,51 17,65 6,10 Stoxx-50 3.132,54 0,24 7,52 4,05 DAX 12.305,11 0,33 40,80 7,18 MDAX 24.927,55 1,23 303,72 12,34 TecDAX 2.278,33 0,80 18,16 25,76 SDAX 11.137,94 0,18 20,46 17,00 FTSE 7.452,32 0,24 17,50 4,33 CAC 5.190,17 0,56 29,09 6,74 Bund-Future 161,96 0,34 -0,52

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der rasante Anstieg des Euro über die Marke von 1,17 Dollar dürfte zu Abgabedruck an Europas Börsen am Morgen führen. Der exportlastige DAX dürfte unter der Eurostärke ganz besonders leiden. Grund für die Euro-Rally sind die recht taubenhaft ausgefallenen Kommentare der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung im Rahmen ihrer geldpolitischen Entscheidung am Mittwochabend. Wie die Societe Generale anmerkt, räumte die Fed indirekt ein, dass die Kerninflation nun bereits seit vier Monaten schwach ausgefallen ist. Der DAX könnte sich angesichts der Euro-Stärke international zum Underperformer entwickeln. Im Handel heißt es, dass Trades wie etwa "Short DAX" und "Long Euro-Stoxx-50" an Attraktivität gewinnen dürften. Die Anleger werden sich am Morgen aber erst einmal verstärkt einer Flut von Geschäftsberichten der Unternehmen zuwenden. Donnerstag ist der stärkste Earningstag seit 20 Jahren.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank hielten viele Anleger erwartungsgemäß still, wenngleich die zuletzt wieder positivere Grundstimmung anhielt. Außer Pharma schlossen alle Subindizes im Plus. Die Musik bei Einzelwerten wurde von der laufenden Berichtssaison gemacht. Daimler erzielte dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz, erreichte aber die Markterwartungen nicht ganz. Die Aktie verlor 0,8 Prozent. Peugeot legten dagegen um 3,2 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" strichen die Evercore-Analysten die Entwicklung des operativen Ergebnisses im Automobilgeschäft heraus. Die Geschäftszahlen von Michelin lösten dagegen keine Begeisterung aus. Das operative Geschäft wurde durch einen Einmaleffekt belastet. Michelin verloren 0,4 Prozent. Für Airbus ging es nach starken Geschäftszahlen und einem kräftig anziehenden Kurs des großen US-Konkurrenten Boeing um 2,8 Prozent nach oben. Lonza übertraf die Markterwartung deutlich. Für die Aktie des schweizerischen Chemie- und Pharmaunternehmens ging es um 7,7 Prozent nach oben. Glaxosmithkline gerieten nach unter den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen unter Druck und verloren 2,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Kion gewannen 7,4 Prozent. Der Gewinn sei über Erwarten ausgefallen, hieß es. Klöckner gaben 3,3 Prozent nach. Das Unternehmen erwartet das EBITDA nun 35 bis 45 Millionen Euro unterhalb des sehr guten Niveaus der Vorquartale. Metro (Ceconomy) legten um 7,1 Prozent zu. Ceconomy hatte mitgeteilt, sich bei Fnac Darty einzukaufen und sich damit Zugang zum französischen Markt zu verschaffen. VW stiegen um 1,9 Prozent im Vorfeld der am Donnerstag erwarteten Geschäftszahlen. Eine Anhebung der Margenprognose wird dabei nicht ausgeschlossen. Commerzbank reagierten mit Aufschlägen von 2,7 Prozent auf den Einstieg von Cerberus. Der Finanzinvestor hält 5,01 Prozent an dem Kreditinstitut. Merck KGaA verloren 3,4 Prozent, nachdem sie von der Deutschen Bank gesenkt worden waren. Wacker Neuson gewannen dagegen 5,8 Prozent auf 23,00 Euro. Hauck & Aufhäuser hatte die Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf empfohlen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,3% auf 12.263 Punkte

Der XDAX hat am Mittwoch nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas nachgegeben. Marktbeobachtern zufolge könnte der deutlich gestiegene Euro etwas auf den XDAX gedrückt haben, weil sich damit die Exportaussichten europäischer Unternehmen verschlechtern. Unter den Einzelwerten seien Deutsche Börse rund 2,5 Prozent niedriger gestellt worden, hieß es bei Lang & Schwarz. Das Unternehmen hatte am Abend Quartalszahlen mitgeteilt, die die Konsensschätzungen nicht ganz erreichten. Osram legten dagegen um 0,8 Prozent zu. Hier waren die nachbörslich bekanntgewordenen Zahlen besser ausgefallen als von Analysten geschätzt. Das nachbörsliche Minus der Deutschen Bank von 1,5 Prozent könne im Zusammenhang mit den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen der Bank stehen, hieß es weiter. Neue Nachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Rekordjagd - Die gute Stimmung des Vortages setzte sich fort, gestützt von weiter steigenden Ölpreisen und einer Flut vielfach guter Geschäftszahlen. Was die US-Notenbanker während des späten Handels von sich gaben, bewegte lediglich den Dollar, das Gold und die US-Anleihen, die Aktien reagierten nicht. Einer der Hauptkurstreiber am Aktienmarkt waren Boeing. Sie stiegen auf ein Rekordhoch, nachdem der Flugzeugbauer sehr gute Quartalszahlen präsentiert hatte. Zudem hob Boeing den Gewinnausblick an. Weil der Dow-Jones-Index ein rein preisgewichteter Index ist, wurde er vom gut 9,9-prozentigen Plus der bei 233,45 Dollar notierenden Boeing-Aktie besonders stark nach oben gezogen und kletterte auf ein neues Rekordhoch. Aber auch S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten Allzeithochs. AMD kletterten um 4,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, sondern auch den Ausblick angehoben. AT&T schnitt ebenfalls überraschend gut ab, die Aktie wurde um 5,0 Prozent nach oben genommen. Coca-Cola gewannen 1,1 Prozent. Der Getränkegigant setzte in der zweiten Periode deutlich weniger um und verdiente auch weniger. Damit schnitt Coca-Cola aber immer noch besser als erwartet ab.

Am US-Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der taubenhaften Interpretation der Fed-Aussagen an, die am Vortag stark gestiegenen Renditen sanken also wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3 Ticks auf 2,29 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.40 Uhr Di, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1760 +1,06% 1,1637 1,1652 +11,8% EUR/JPY 130,38 +0,06% 130,30 130,02 +6,1% EUR/CHF 1,1170 +0,69% 1,1093 1,1073 +4,3% EUR/GBP 0,8945 +0,07% 0,8939 1,1194 +4,9% USD/JPY 110,87 -0,99% 111,97 111,61 -5,2% GBP/USD 1,3148 +0,99% 1,3018 1,3043 +6,6%

Der Dollar kann sich am Morgen von seinen Vortagesverlusten nicht erholen. Gegen den Yen steht er bei rund 111, während er am Vortag vor den Aussagen der US-Notenbank noch bei 112 notierte. Auch der Euro hält sein höheres Niveau gegen den Greenback. Sowohl in technischer Hinsicht als auch fundamental sehen viele Teilnehmer weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro zum Dollar.

Am Mittwoch sorgten die Aussagen der US-Notenbank nach ihrem zweitägigen Treffen für Bewegung vor allem beim Dollar. Weil einige Marktakteure dem Statement taubenhafte Signale entnahmen, geriet der Dollar auf breiter Front unter Druck, während am Anleihemarkt die Renditen sanken. Die US-Notenbank hatte auf eine zuletzt gesunkene Inflation und Kerninflation verwiesen. "Der Markt versucht nun herauszufinden, wie besorgt oder nicht besorgt die Fed ist, dass die Inflation das 2-Prozent-Ziel nicht erreicht", sagte Eric Stein, Vizepräsident von Eaton Vance Management. In der Stellungnahme gebe es zwar nichts was heraussteche, es scheine aber so, dass es nun etwas mehr Besorgnis gebe, verglichen mit den vorherigen Aussagen von Fed-Chefin Yellen. Zur Verkürzung der durch Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz, die einen Schritt zu einer strafferen Politik bedeuten würde, erklärte die Fed, dass dies "relativ bald" in die Wege geleitet werde. Bisher hatte sie diesen Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Der Euro zog kräftig an von 1,1660 auf zuletzt 1,1720 Dollar und damit den höchsten Stand seit Januar 2015. Es gab aber auch Stimmen, die den Euro-Anstieg damit erklärten, dass bei derlei Ereignissen die Positionierungen im unmittelbaren Vorfeld eine wichtige Rolle spielten und dass der Dollar von vielen Marktteilnehmern als überbewertet betrachtet werde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,67 48,75 -0,2% -0,08 -14,6% Brent/ICE 50,90 50,97 -0,1% -0,07 -13,4%

Die Ölpreise erreichten nach den jüngsten kräftigen Gewinnen das höchste Niveau seit fast zwei Monaten. Angetrieben wurden sie von unerwartet stark gesunkenen US-Rohölvorräten, wie aus Daten vom Dienstagabend und Mittwoch hervorging. Sie sanken damit zudem bereits die vierte Woche in Folge. Außerdem wirkten die von Opec- und Nicht-Opec-Ölförderern beschlossenen Förderbegrenzungen unter Einschluss von Nigeria weiter nach. Zuletzt kostete US-Leichtöl der Sorte WTI 48,76 Dollar, 1,8 Prozent mehr als am Dienstag. Brentöl verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 50,86 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,45 1.261,10 +0,3% +3,35 +9,8% Silber (Spot) 16,74 16,64 +0,6% +0,10 +5,1% Platin (Spot) 933,25 931,50 +0,2% +1,75 +3,3% Kupfer-Future 2,88 2,87 +0,2% +0,01 +14,1%

Das Gold, das keine Zinsen abwirft, profitierte von der Spekulation über eine auf sich warten lassende Straffung der US-Geldpolitk nach den eher als taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbanker nach deren monatlichem Treffen. Der Preis der Feinunze lag zuletzt bei 1.261 Dollar und damit 11 Dollar höher als am Vortag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BASF

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Analystenschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 16.264 +12% 16.311 +13% 14.483 EBIT vor Sondereffekten 2.251 +32% 2.249 +32% 1.707 EBIT 2.181 +27% 2.187 +27% 1.718 Ergebnis vor Steuern 2.007 +30% 2.119 +37% 1.541 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.496 +37% 1.534 +40% 1.092 Ergebnis je Aktie 1,63 +37% 1,64 +38% 1,19

DEUTSCHE BANK

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Analystenschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Erträge 6.616 -10% 7.198 -3% 7.386 Zinsüberschuss 3.108 -16% 3.570 -3% 3.693 Risikovorsorge 79 -69% 235 -9% 259 Provisionsüberschuss 2.839 -3% -- -- 2.921 Ergebnis vor Steuern 822 +101% 891 +118% 408 Ergebnis nach Steuern/Dritten 447 -- 340 -- 18 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,08 -- 0,05 -- -0,17

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Analystenschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Nettoerlöse 624 +4% 633 +5% 601 Operative Kosten 271 -5% -- -- 285 EBIT 314 +13% 338 +21% 279 EBIT bereinigt 340 +4% 350 +7% 326 Ergebnis nach Steuern/Dritten 176 -4% 227 +24% 184 Ergebnis je Aktie 0,94 -4% 1,18 +20% 0,98

Die Deutsche Börse setzt nun ein Fragezeichen hinter das Erreichen der unteren Spanne der Ergebnisprognose. Diese sei nur zu schaffen, sollte sich die Zyklik im zweiten Halbjahr verbessern. Die Börse strebt ein jährliches Wachstum der Nettoerlöse von 5 bis 10 Prozent an. Mit dem Gewinn soll es um 10 bis 15 Prozent pro Jahr nach oben gehen.

VOLKSWAGEN

will auch nach der Information ihres Aufsichtsrats über die jüngsten Kartellvorwürfe kein Licht ins Dunkel bringen. Der Aufsichtsrat sei in einer Sondersitzung über den aktuellen Sachstand zu möglichen Kartellrechtsfragen informiert worden. Zu Details dieser Fragen und zu Spekulationen, die derzeit öffentlich diskutiert werden, nehme der Konzern "derzeit" aber keine Stellung. "Grundsätzlich gilt, dass es in vielen Fällen erforderlich und nicht zu beanstanden ist, bei neu verfügbaren Technologien, für die noch keine regulatorischen Ansätze bestehen, die Machbarkeit und auch die Standardisierung von technischen Lösungen und Sicherheitsstandards zu erörtern", hieß es. VW arbeite im Übrigen kooperativ mit Behörden zusammen.

VOLKSWAGEN

Die von VW mit der Aufklärung der Abgasaffäre betraute Rechtsanwaltskanzlei Jones Day hat nun doch vor dem Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erstritten, nachdem sie im Mai noch mit einer Eilklage gescheitert war. Die Staatsanwaltschaft München darf demnach die bei einer Razzia sichergestellten Unterlagen vorerst nicht auswerten.

AIRBUS

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Analystenschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 15.721 -5% 15.911 -4% 16.572 EBIT before one-off* 859 -27% 825 -30% 1.181 Ergebnis nach Steuern/Dritten 895 -34% 555 -59% 1.362 Ergebnis je Aktie 1,16 -34% 0,75 -57% 1,76

OSRAM

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Analystenschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG* PROG PROG 3Q16/17 ggVj 3Q16/17 ggVj Zahl 3Q15/16 Umsatz 1.056 +6% 1.043 +5% 18 995 EBITDA bereinigt 174 +3% 171 +1% 17 169 EBITA bereinigt 125 0% 121 -3% 17 125 Erg nSt/Dritten fortg. Geschäft 64 -18% 56 -28% 15 78 *Als Mittelwert gilt jeweils der Median

Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Osram. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis um 7 bis 9 Prozent wachsen. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge soll 16,5 bis 17,5 Prozent erreichen. Beim Ergebnis je Aktie peilt Osram eine Spanne von 2,70 bis 2,90 Euro an. Osram verstärkt sich im Geschäft mit dem autonomen Fahren und hat eine strategische Beteiligung von 25,1 Prozent an der kanadischen Leddartech erworben, die auf Technologie für autonome Fahrzeuge und Fahrerassistenzsysteme spezialisiert ist. Die Investitionssumme beziffert Osram auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

LVMH

hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte um knapp ein Viertel auf 2,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 23 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum betrug 12 Prozent. Beim Ausblick für das laufende Jahr blieb LVMH vage.

PEUGEOT

Moody's hat die Bonität von Peugeot auf "Ba1" von "Ba2" heraufgestuft. Der Ausblick für das Rating ist stabil.

SIEMENS GAMESA

hat im dritten Geschäftsquartal einen Rückgang der Umsätze um 7 Prozent auf 2,693 Milliarden Euro verzeichnet. In Indien sei es zeitweise zu einem Einbruch des Marktes gekommen, begründete die Siemens-Tochter den Rückgang. Das EBIT fiel um gut ein Fünftel auf 211 Millionen Euro. Siemens Gamesa hat das Integrationsprogramm nach dem Zusammenschluss der Aktivitäten beschleunigt. Die zunächst erwarteten Synergien von 230 Millionen Euro sollen nun das minimale Ziel sein und bereits innerhalb von drei Jahren erreicht werden, also ein Jahr früher als ursprünglich angekündigt.

FACEBOOK

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 45 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar, während Analysten dem Unternehmen nur 9,2 Milliarden Dollar zugetraut hatten. Der Nettogewinn sprang um 71 Prozent auf 3,9 Milliarden oder 1,32 Dollar je Aktie, von 2,3 Milliarden oder 78 Cent je Anteil im Vorjahresquartal. Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten 1,12 Dollar erwartet.

