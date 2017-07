QMX Gold Corporation: EXPLORATIONSBOHRUNGEN DURCHTEUFEN VERERZUNG AUF BONNEFOND SOUTH PLUG

DGAP-News: QMX Gold Corporation / Schlagwort(e): Bohrergebnis QMX Gold Corporation: EXPLORATIONSBOHRUNGEN DURCHTEUFEN VERERZUNG AUF BONNEFOND SOUTH PLUG 27.07.2017 / 08:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EXPLORATIONSBOHRUNGEN DURCHTEUFEN VERERZUNG AUF BONNEFOND SOUTH PLUG

27. Juli 2017 - QMX Gold Corporation ("QMX" oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand des laufenden Kernbohrprogramms auf dem Bonnefond South Plug an der Ostseite von QMX Golds ausgedehntem Landpaket in Quebec.

* Phase-I-Programm umfasst 9 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.500m - zwei Bohrungen mit insgesamt ungefähr 1.025m wurden bereits niedergebracht. Beide Bohrungen durchteuften eine Vererzung. * Phase-II-Bohrkampagne wird die lateralen und vertikalen Ausläufer dieses Goldsystems anvisieren.

Liegenschaft im Bergbaubezirk Val d'Or - aktuelle Aktivitäten Die Bohrungen auf dem Bonnefond South Plug sind im Laufen, um eine Neuinterpretation des historischen geologischen Modells zu testen. Aus dem 4.500 Bohrmeter umfassenden Programm wurden rund 1.025m gebohrt. AUR Resources entdeckte die einem Pfropfen ähnliche tonalitische Intrusion (bezeichnet als der Bonnefond South Plug), die in Zusammenhang mit Scherzonen und Quarz-Turmalin-Gängen in Spannungszonen Gold beherbergt. Historische Bohrungen lieferten mächtige niedrig-haltige Abschnitte mit hochgradigen Kernbereichen. Die von AUR berichteten Ergebnisse schließen ein 1,9 g/t Au über 55m einschließlich 10,8 g/t Au über 3m (Bohrung 315-22, historische Datensammlung von QMX, alle berichteten Längen sind Kernlängen). Die Bohrkerne der gesamten Bohrprogramme von AUR stehen zu Referenzzwecken und Neubeprobung zur Verfügung.

Die Goldvererzung steht ebenfalls in Zusammenhang mit Scherzonen in den angrenzenden vulkanischen Gesteinen südlich des Intrusionspfropfens, wo historische Bohrungen bis zu 12,2 g/t Au über 12m (Bohrung 315-36B, QMX-Datensammlung) lieferten. Der geologische Rahmen des Goldziels hat viele Ähnlichkeiten mit dem geologischen Rahmen des Goldziels auf Eldorado Golds Projekt Lamaque (ehemals Integra Gold). Alle historischen Bohrungen wurden von Nord nach Süd niedergebracht und es wurden keine orientierten Bohrkerne gezogen. Die aktuelle geologische Interpretation deutet an, dass das Goldsystem wahrscheinlich von späteren Verwerfungen durchzogen wurde und die Vererzung im Streichen und zur Tiefe offenbleibt.

Das Phase-I-Bohrprogramm wurde entwickelt, um die Gang-, Verwerfungs- und Scherorientierungen durch Bohrungen in engeren Abständen und der Verwendung orientierter Bohrkerne zu bestätigen. Insgesamt 5 Bohrungen (2.500m Gesamtlänge) werden das im Bonnefond South Plug beherbergte Quarz-Turmalin-Goldgangsystem und die Scherzonen überprüfen. Die Bohrungen werden sich auf die oberen 300m der Zone konzentrieren und AURs erste Bohrungen ergänzen, die in Abständen von 100m niedergebracht wurden. Zusätzlich werden 4 Bohrungen (2.000m Gesamtlänge) die Ausdehnung des Scherzonensystems südlich des Bonnefond South Plug beurteilen.

Die ersten zwei Bohrungen trafen innerhalb der Intrusionsgesteine in Tiefen und Abschnitte, die mittels benachbarter historischer Bohrungen projiziert wurden, auf durch Scherung und Spannungen entstandene Gänge. Die Gänge sind normalerweise Quarz-Turmalin-Gänge. Bohrkernproben wurden zur Analyse geschickt. Die Analysenergebnisse werden in 3 bis 4 Wochen erwartet. Die Gänge stehen in Zusammenhang mit starker Nebengesteinsumwandlung und Ausbleichung. Die tektonischen Arbeiten machen Fortschritte.

Zurzeit wird ein Phase-II-Programm entwickelt, um die Lateral- und Tiefenausdehnung dieses Goldsystems zu bestätigen, besonders die Ostausdehnung des historischen Abschnitts mit 12 g/t Au über 12m. Dieses Programm wird nach Abschluss und Auswertung des Phase-I-Programms beginnen.

"Unser Team ist sehr eifrig, diese Bohrphase auf dem Bonnefond South Plug abzuschließen und unsere Interpretation des Goldsystems zu testen. Bisher waren die Bohrungen sehr ermutigend. Gleichzeitig setzen wir die systematische Vorbereitung der zukünftigen Bohrziele in vorrangigen Zonen fort, um auf unseren jüngsten Erfolgen in dieser äußerst produktiven Region aufzubauen," sagte Brad Humphrey, President und CEO.

Qualifizierte Personen

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn David Rigg, P.Geo, Senior Vice President Exploration überprüft, zusammengestellt und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") eine "qualifizierte Person".

Über QMX Gold Corporation

QMX Gold Corporation ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das an der TSX-V unter dem Symbol "QMX" gehandelt wird. Das Unternehmen wurde vor Kurzem umstrukturiert und exploriert jetzt systematisch seine ausgedehnte Liegenschaft im Bergbaubezirk Val d'Or im Abitibi-Distrikt der kanadischen Provinz Quebec. QMX bohrt zurzeit auf dem Bonnefond South Plug und bewertet die jüngsten Entdeckungen in den Zonen Southwestern und Beacon, um nachfolgende Bohrziele festzulegen. Zusätzlich zu ihrem ausgedehnten Landpaket besitzt QMX die Goldaufbereitungsanlage Aurbel.

Kontaktinformation:

Brad Humphrey President and CEO Tel: (416) 861-5887 Louis Baribeau Public Relations Tel: (514) 667-2304

Gebührenfrei in Kanada: +1 877-717-3027 E-mail: info@qmxgold.ca Webseite: www.qmxgold.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

27.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

595919 27.07.2017

ISIN CA74735D1087

AXC0059 2017-07-27/08:01