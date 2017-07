LONDON (dpa-AFX) - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor setzt weiter auf ein starkes Geschäft mit dem neuen iPhone. Im laufenden dritten Quartal, in dem die Effekte des erwarteten Starts des neuen iPhone 8 zu spüren sein dürften, solle der Umsatz zwischen 340 bis 370 (Vorjahr: 346) Millionen Dollar liegen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. Im zweiten Quartal setzte das Unternehmen 256 Millionen Dollar um - das waren vier Prozent mehr als vor einem Jahr.

Das operative Ergebnis ging unter anderem wegen stark gestiegener Forschungs- und Entwicklungskosten um 13 Prozent auf 20 Millionen Dollar zurück. Die Zahlen für das vergangene Quartal lagen etwas über den Erwartungen der Experten. Etwas enttäuschend könnte die Prognose für das dritte Quartal aufgenommen werden. Hier rechnen bereits einige Analysten mit einem Umsatz im Bereich des oberen Endes der Prognosespanne. Beim Broker Lang & Schwarz wurden die ersten Kurse nach Bekanntgabe der Zahlen leicht über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch taxiert./zb/stb

ISIN GB0059822006

AXC0062 2017-07-27/08:04