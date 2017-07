Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Facebook ist auch im zweiten Quartal unter anderem dank neuer Produkte kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar, während Analysten dem Unternehmen nur 9,2 Milliarden Dollar zugetraut hatten. Der Nettogewinn sprang um 71 Prozent auf 3,9 Milliarden oder 1,32 Dollar je Aktie, von 2,3 Milliarden oder 78 Cent je Anteil im Vorjahresquartal, wie der gleichnamige Betreiber des sozialen Netzwerks mitteilte. Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten 1,12 Dollar erwartet. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg per Ende Juni um 17 Prozent auf 2,01 Milliarden, mehr als von Analysten mit 1,93 Milliarden erwartet. Täglich auf Facebook aktiv waren im Juni im Durchschnitt 1,32 Milliarden Nutzer. Das ist ebenfalls eine Zunahme um 17 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA und Kanada veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 2Q

12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.477,10 +0,15% Nikkei-225 20.163,03 +0,56% Hang-Seng-Index 27.087,71 +0,54% Kospi 2.439,09 +0,19% Shanghai-Composite 3.236,91 -0,33% S&P/ASX 200 5.796,90 +0,35%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leicht im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Unterstützung kommt von den US-Aktienmärkten, die am Mittwoch kleine Kursgewinne verzeichneten und dabei auf neue Rekordhochs stiegen, nachdem die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigt hatte. Der nach dem Fed-Entscheid schwächere Dollar verhindert allerdings, dass die Börsen der Region deutlicher zulegen. So lastet der zum Dollar festere Yen etwa auf den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen. Trotz positiver Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie zeigt sich die Börse in Schanghai gegen den regionalen Trend im Minus. Verkauft werden Aktien von Elektrogeräte-Herstellern, aber auch Versicherungswerte und Aktien der Buntmetallbranche. Unter den Einzelwerten gewinnen Samsung in Seoul 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal einen Rekordgewinn ausgewiesen hat. Noch besser kommen die Zahlen von Nintendo an, deren Aktie in Tokio um 6,8 Prozent nach oben springt. Ein positiver Ausblick gibt der Aktie des chinesischen Ölkonzerns Petrochina Auftrieb. Sie steigt in Hongkong um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung im ersten Halbjahr vermeldet hat.

US-NACHBÖRSE

Überraschend gute Geschäftszahlen (siehe TAGESTHEMA) haben der Facebook-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com Auftrieb gegeben. Die Titel gewannen 3,3 Prozent. Überraschend gute Zahlen legte auch das Biotech-Unternehmen Gilead Sciences vor. Das Unternehmen erhöhte überdies seinen Ausblick, was der Aktie zu einem Anstieg um 2,1 Prozent verhalf. Auch die Geschäftszahlen des Bezahldienstleisters Paypal wurden positiv aufgenommen. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Xilinx stiegen nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal um 3,8 Prozent. Der Kurs von Barrick Gold rückte um 1,6 Prozent vor, nachdem die Zweitquartalszahlen des Goldproduzenten die Analystenerwartungen übertroffen hatten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.711,01 0,45 97,58 9,86 S&P-500 2.477,83 0,03 0,70 10,68 Nasdaq-Comp. 6.422,75 0,16 10,57 19,31 Nasdaq-100 5.950,73 0,34 20,09 22,35 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,83 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 1.502 1.827 Verlierer 1.454 1.140 Unverändert 130 120

Rekordjagd - Die gute Stimmung des Vortages setzte sich fort, gestützt von weiter steigenden Ölpreisen und einer Flut vielfach guter Geschäftszahlen. Was die US-Notenbanker während des späten Handels von sich gaben, bewegte lediglich den Dollar, das Gold und die US-Anleihen, die Aktien reagierten nicht. Einer der Hauptkurstreiber am Aktienmarkt waren Boeing. Sie stiegen auf ein Rekordhoch, nachdem der Flugzeugbauer sehr gute Quartalszahlen präsentiert hatte. Zudem hob Boeing den Gewinnausblick an. Weil der Dow-Jones-Index ein rein preisgewichteter Index ist, wurde er vom gut 9,9-prozentigen Plus der bei 233,45 Dollar notierenden Boeing-Aktie besonders stark nach oben gezogen und kletterte auf ein neues Rekordhoch. Aber auch S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten Allzeithochs. "Eine Reihe größerer Unternehmen hat die Herausforderungen des Quartals bestanden, die Prognosen der Analysten übertroffen und so die Rally fundamental abgesichert", sagte Chefmarktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. AMD kletterten um 4,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, sondern auch den Ausblick angehoben. AT&T schnitt ebenfalls überraschend gut ab, die Aktie wurde um 5,0 Prozent nach oben genommen. Coca-Cola gewannen 1,1 Prozent. Der Getränkegigant setzte in der zweiten Periode deutlich weniger um und verdiente auch weniger. Damit schnitt Coca-Cola aber immer noch besser als erwartet ab. Juniper Networks büßten 6,3 Prozent ein. Das Ergebnis übertraf zwar die Analystenschätzungen, Beobachter bemängelten aber die im Vergleich zum ersten Quartal gesunkene Bruttomarge des Netzwerkausrüsters. Akamai Technologies brachen um 14,6 Prozent ein, weil der Ausblick enttäuschte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,29 -4,8 2,34 -15,5 30 Jahre 2,89 -2,6 2,92 -17,3

Am US-Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der taubenhaften Interpretation der Fed-Aussagen an, die am Vortag stark gestiegenen Renditen sanken also wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3 Ticks auf 2,29 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1747 +0,0% 1,1747 1,1627 +11,7% EUR/JPY 130,41 -0,1% 130,52 129,96 +6,1% EUR/GBP 0,8938 -0,2% 0,8954 0,8921 +4,9% GBP/USD 1,3144 +0,2% 1,3119 1,3032 +6,5% USD/JPY 111,01 -0,1% 111,13 111,82 -5,0% USD/KRW 1111,70 0% 1111,70 1119,78 -7,9% USD/CNY 6,7276 -0,4% 6,7539 6,7558 -3,1% USD/CNH 6,7272 -0,2% 6,7429 6,7540 -3,6% USD/HKD 7,8084 -0,0% 7,8090 7,8101 +0,7% AUD/USD 0,8052 +0,5% 0,8012 0,7899 +11,6%

Die Aussagen der US-Notenbank nach ihrem zweitägigen Treffen sorgten für Bewegung vor allem beim Dollar. Weil einige Marktakteure dem Statement taubenhafte Signale entnahmen, geriet der Dollar unter Druck, während am Anleihemarkt die Renditen sanken. Die US-Notenbank hatte auf eine zuletzt gesunkene Inflation und Kerninflation verwiesen. "Der Markt versucht nun herauszufinden, wie besorgt oder nicht besorgt die Fed ist, dass die Inflation das 2-Prozent-Ziel nicht erreicht", sagte Eric Stein, Vizepräsident von Eaton Vance Management. In der Stellungnahme gebe es zwar nichts was heraussteche, es scheine aber so, dass es nun etwas mehr Besorgnis gebe, verglichen mit den vorherigen Aussagen von Fed-Chefin Yellen. Zur Verkürzung der durch Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz, die einen Schritt zu einer strafferen Politik bedeuten würde, erklärte die Fed, dass dies "relativ bald" in die Wege geleitet werde. Bisher hatte sie diesen Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Der Euro zog kräftig an von 1,1660 auf zuletzt 1,1720 Dollar und damit den höchsten Stand seit Januar 2015. Es gab aber auch Stimmen, die den Euro-Anstieg damit erklärten, dass bei derlei Ereignissen die Positionierungen im unmittelbaren Vorfeld eine wichtige Rolle spielten und dass der Dollar von vielen Marktteilnehmern als überbewertet betrachtet werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,61 48,75 -0,3% -0,14 -14,7% Brent/ICE 50,85 50,97 -0,2% -0,12 -13,5%

Die Ölpreise erreichten nach den jüngsten kräftigen Gewinnen das höchste Niveau seit fast zwei Monaten. Angetrieben wurden sie von unerwartet stark gesunkenen US-Rohölvorräten, wie aus Daten vom Dienstagabend und Mittwoch hervorging. Sie sanken damit zudem bereits die vierte Woche in Folge. Außerdem wirkten die von Opec- und Nicht-Opec-Ölförderern beschlossenen Förderbegrenzungen unter Einschluss von Nigeria weiter nach. Zuletzt kostete US-Leichtöl der Sorte WTI 48,76 Dollar, 1,8 Prozent mehr als am Dienstag. Brentöl verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 50,86 Dollar.

