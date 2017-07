FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat etwa die Hälfte des geplanten Stellenabbaus umgesetzt. Die Zahl der Mitarbeiter sank in den vergangenen zwölf Monaten um 4656 Vollzeitkräfte, wie das Institut am Donnerstag berichtete. Allein im zweiten Quartal gab es einen Rückgang um 1525 auf 96 652 Stellen. Das Geldhaus will bis 2018 weltweit unter dem Strich 9000 Arbeitsplätze im eigenen Haus abbauen, davon 4000 in Deutschland. Den Löwenanteil muss das Privatkundengeschäft mit etwa 2750 Stellenstreichungen schultern. Seit Beginn dieses Jahres wurden zudem 177 der insgesamt 188 vorgesehenen Filialen in Deutschland geschlossen./mar/DP/stb

