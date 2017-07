Zürich - Die Bank Vontobel hat im ersten Semester des laufenden Jahres weniger verdient als im Vorjahr. Das Konzernergebnis verminderte sich um 4% auf 101,5 Mio CHF, wie Vontobel am Donnerstag mitteilt. Das um die letztmals eingenommenen Helvetia-Dividende und dem Aufwand für die Vescore-Integration bereinigte Konzernergebnis stieg indes um 7% auf 106,1 Mio.

Die Bank konnte in den ersten sechs Monaten Netto-Neugelder in Höhe von 0,3 Mrd CHF anziehen. In der Vorjahresperiode 2016 waren wegen dem Abgang eines wichtigen ...

