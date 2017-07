Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Grödig/Salzburg (pts005/27.07.2017/07:45) - Hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Engagement und Begeisterung an ihren Job herangehen, sind das Fundament von SKIDATA. Die Unternehmenskultur bei SKIDATA ist die Basis für den internationalen Erfolg des führenden Unternehmens für Zutrittslösungen. Zusätzlich eröffnen viele individuelle Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten bei SKIDATA insbesondere Frauen zahlreiche Karrierechancen. Mit dem Bewusstsein, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, gelingt es bei SKIDATA auch die Work-Life-Balance im Gleichgewicht zu halten: Kind & Karriere? Bei SKIDATA Realität! "Grow from within" lautet eine Devise bei SKIDATA: Interne Karrierechancen ermöglichen beim Salzburger Zutrittsexperten viele Möglichkeiten. Ziel ist es, das eigene Personal und vor allem auch Frauen im Haus zu fördern. Viele Führungspositionen sind daher mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der SKIDATA-internen Karriereschmiede besetzt. SKIDATA-Karriere: Von der Lehre in eine Führungsposition Stefanie, Teamleiterin eines Central Technical Support Teams in Salzburg, ist nur eine von vielen SKIDATA Führungskräften aus der eigenen Karriereschmiede. Nach ihrer Lehre zur Kommunikationstechnikerin bei SKIDATA hat sie nebenberuflich die Matura nachgeholt und schließt gerade ihr Studium Informationstechnik und Systemmanagement an der FH Salzburg ab: "Dank flexibler Arbeitszeitmodelle und firmeninterner Unterstützung von SKIDATA ist es mir gelungen, mein Studium mit dem Job zu vereinbaren. Bereits jetzt kann ich mein erworbenes Wissen im Unternehmen einbringen. Das ist ideal - für mich und für SKIDATA", so Stefanie. Zusammen mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass die Parkraummanagementlösungen optimal funktionieren und steht dem Serviceteam weltweit bei Fragen zur Seite. Leitung der Quality Assurance Abteilung - mit Kind & Kegel... Die Kombination von Familie und Beruf hat es auch Helga ermöglicht, in die Führungsebene von SKIDATA aufzusteigen. Sie leitet die gesamte Quality Assurance Abteilung für Hard- und Software. "Es macht mich stolz mit meinen Kindern beim Wochenendausflug durch unsere SKIDATA Zutrittsterminals zu gehen, egal ob im Skigebiet oder in der Therme.", so Helga. Die spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben sowie das Verständnis für die besondere Herausforderung als Mutter UND Mitarbeiterin einen guten Job zu machen - all das hat ihre Karriere bei SKIDATA möglich gemacht. Sie entwickelt zusammen mit ihren mehr als 50 Mitarbeitern effiziente Produkt- und Systemtests und blickt stets über die Abteilungsgrenzen hinaus. So trägt sie auch permanent zu Prozessverbesserungen bei SKIDATA bei. Freie Stellen in der Qualitätssicherung bei SKIDATA Das Team zur Qualitätssicherung bei SKIDATA ist noch nicht komplett. Wer als Techniktalent, nur das Beste im Sinn hat, sollte sich auf die freien Stellen bewerben. Gesucht werden Quality Assurance Engineers in Salzburg und Klagenfurt, die die Qualität der SKIDATA Software Lösungen sicherstellen: https://www.skidata.com/de/unternehmen/jobs-karriere/stellenangebote-bei-skidata /job-details/?tx_dmmjobcontrol_pi1%5Bjob_uid%5D=1758 Über SKIDATA SKIDATA ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Zutrittslösungen und deren Management. Weltweit sorgen mehr als 10.000 SKIDATA Installationen in Skigebieten, Stadien, Flughäfen, Einkaufszentren, Städten, Spa & Wellness, Messen und Freizeitparks für die sichere und zuverlässige Zutritts- bzw. Zufahrtskontrolle von Personen und Fahrzeugen. SKIDATA legt großen Wert auf Lösungen, die intuitiv, einfach zu bedienen und sicher sind. Mit ganzheitlichen Konzepten trägt SKIDATA gezielt zur Leistungsoptimierung und Gewinnmaximierung der Kunden bei. Die SKIDATA Gruppe http://www.skidata.com gehört zur börsennotierten Schweizer Kudelski Gruppe http://www.nagra.com , einem führenden Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen. (Ende) Aussender: SKIDATA AG Ansprechpartner: Frau Mag. Belkis Etz Tel.: +43 6246 888-0 E-Mail: jobs@skidata.com Website: www.skidata.com/de/unternehmen/jobs-karriere Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170727005

