FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt und den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1777 US-Dollar. Sie war damit so wertvoll wie seit Januar 2015 nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag deutlich niedriger auf 1,1644 Dollar festgesetzt.

Jüngster Preistreiber beim Euro sind geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Die amerikanischen Währungshüter hatten auf ihrem Weg einer strafferen Geldpolitik vorerst eine Pause eingelegt und den Leitzins nicht weiter angehoben. Außerdem sahen Experten in der Stellungnahme der Fed Hinweise, dass sich die Währungshüter bei künftigen Zinserhöhungen eher Zeit lassen werden. Dies hatte den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Die türkische Lira hat am Donnerstag ihre leichte Erholung vom Vortag zunächst nicht weiter fortsetzen können. Am Morgen stand der Kurs zum Euro kaum verändert bei 4,1480 Lira für einen Euro. Am Dienstag mussten noch 4,1695 Lira gezahlt werden, und der Kurs lag in die Nähe des Rekordtiefs zur europäischen Gemeinschaftswährung. Der Rekord war Anfang des Jahres bei 4,1785 Lira erreicht worden. Zuletzt hatte sich das Verhältnis der Türkei zur EU weiter abgekühlt. Außerdem hatte die Bundesregierung eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik angekündigt./jkr/stb

