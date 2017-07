Lieber Investor,

der neuerliche und für die Zeitgenossen unerwartete Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1938 und 1939 hatte seinen Ursprung in einer neuerlichen Straffung der Geldpolitik. Auch die Aktienkurse an der Wall Street kamen wieder um mehr als 30 Prozent zurück. Die neuerliche Rezession von 1937 ließ die guten Jahre davor schnell wie eine Scheinblüte erscheinen. Nicht echter Bedarf, sondern eine künstlich durch die gesenkten Zinsen und die ausgeweitete Geldmenge angeregte ... (Dr. Bernd Heim)

