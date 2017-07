Die Deutsche Bank arbeitet sich nach zwei Jahren mit Milliardenverlusten in die Gewinnzone vor. Im zweiten Quartal blieben unterm Strich 466 Millionen Euro übrig nach lediglich 20 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

