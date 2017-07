flatex Morning-news Öl (WTI)

In den letzten Tagen kam es bei Rohöl der Sorte WTI zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Mittlerweile kratzt die Tageskerze an der Abwärtstrendlinie der letzten Hochpunkte vom 12. April 2017 (54,71 US-Dollar) und 23. Mai 2017 (52,21 US-Dollar).

Kann sich WTI nun nach oben absetzen, so müssten die Widerstände bei 49,45 US-Dollar und 50,22 US-Dollar per Tagesschluss geknackt werden, um Anschlusskäufe in Richtung der nächsten Widerstände bei 50,95 US-Dollar, 51,42 US-Dollar und 52,16 US-Dollar angreifen zu aktivieren. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei 48,29 US-Dollar, 47,82 US-Dollar und 47,08 US-Dollar. Die 200-Tage-Linie leigt zum Zeitpunkt bei 49,56 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF1JVA3 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

Short: DE000MF1JWG8 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/