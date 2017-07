PALO ALTO (IT-Times) - Die Basisversion des Tesla Model 3 soll ab 35.000 US-Dollar zu haben sein. In Kalifornien gibt es für Tesla-Fans die Möglichkeit, noch günstiger an das E-Auto zu kommen. Denn das Tesla Model 3 wurde in dieser Woche offiziell in die Liste der rabattfähigen Fahrzeuge des Clean Vehicle...

Den vollständigen Artikel lesen ...