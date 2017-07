Zürich - Swiss Life Asset Managers plant im Herbst 2017 ein neues Immobilien-Fondsprodukt für institutionelle Anleger in der Schweiz aufzulegen. Der Anlagefokus soll auf wertbeständigen Geschäftsliegenschaften in europäischen Metropolregionen liegen. Bei der Lancierung soll der Fonds Kapital von mindestens EUR 250 Millionen aufnehmen.

Der neue Immobilienfonds von Swiss Life Asset Managers plant in Immobilien an Core- und Core- Plus-Lagen in europäischen Grossstädten und in europäischen Regionalzentren und deren Agglomerationen zu investieren. Der Anlageschwerpunkt soll auf den europäischen Kernmärkten Deutschland, Österreich, Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...