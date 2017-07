Millionär werden mithilfe von Aktien ist möglich, aber kein Kinderspiel. Mit Nebenwerten ist man oft schneller am Ziel, als auf große Standardwerte zu setzen.



Die Aktien des deutschen Mittelstands waren in der Vergangenheit eine besonders dankbare Investition. Deshalb hätten auch überschaubare Summen gereicht, um Millionär Made in Germany zu werden.

Der MDAX steckt voller erfolgreicher Nebenwerte

Es wird in Deutschland viel vom erfolgreichen Mittelstand und Hidden Champions geredet und sicherlich kann man dort großartige einzelne Aktien finden, wenn man geduldig sucht, aber auch der Index selbst war bisher lukrativ. Um eine generelle Idee zu bekommen, wie sich eine Investition in den deutschen ...

