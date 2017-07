FMW-Redaktion

Ach, es wäre doch alles so schön für den Dax - wenn da nicht der Euro wäre! Die Fed gestern mit der indirekten Ansage, dass die Zweifel über einen weiteren Anstieg der Inflation immer größer werden, damit werden die Projektionen der US-Notenbank weiterer Zinsanhebungen in Frage gestellt. Also eine dovishe Message gestern durch die Fed, und das ist eigentlich durchaus im Sinne der Aktienmärkte. Dazu gestern nachbörslich noch gute Zahlen von Facebook - eigentlich ideale Voraussetzungen für den Dax.

Eigentlich. Aber was passiert, wenn der Euro weiter steigt und damit für international agierende deutsche Konzerne die Dinge nicht gerade einfacher macht? Spätestens jetzt werden viele Dax-Konzeren darüber nachdenken müssen, wie sie sich gegen weitere Anstiege des Euros abhedgen können. Was sich im Euro-Dollar-Kurs widerspiegelt ist dabei weniger eigentliche Euro-Stärke, auch wenn die Aussicht auf ein bald beginnendes Tapering gestern durch EZB-Mitglied Nowotny noch einmal bestätigt wurde, der mit dem Januar 2018 erstmals einen ganz konkreten Termin ...

