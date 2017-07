Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant hält an seinem Ziel fest, die Fusion mit der texanischen Huntsman bis Dezember 2017 oder Januar 2018 abzuschliessen - dies trotz Widerstand aus Investorenkreisen. Für das erste Halbjahr vermeldet der Konzern eine starke Gewinnsteigerung.

Clariant und sein amerikanischer Partner haben am Donnerstag in einer Mitteilung erstmals über die Fortschritte bei ihrem Zusammenschluss informiert. Demnach machten die Vorbereitungen für die Fusion zu HuntsmanClariant gute Fortschritte. Beide Unternehmen zeigten sich überzeugt, dass sie mit der Fusion Synergien im Umfang von 400 Mio USD erzielen können und darüber hinaus 25 Mio an Steuern sparen werden. Durch die Ergänzungen im Produktportfolio sowie bei den Strukturen beider Firmen wird ein zusätzliches organisches Wachstum von rund 2% pro Jahr bei einer EBITDA-Marge von etwa 20% identifiziert.

Seitens der Regulierungsbehörden erwarten die beiden Konzerne keine grösseren Hürden für den Deal. Der Zusammenschluss werde vom ersten Tag an ein Erfolg und die Fusion werde für alle Stakeholder Mehrwert generieren, betont Clariant.

Kein Investor stellt sich gegen den Deal

