ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Belastet durch eine Verkaufswelle bei den Automobilwerten, kam der DAX in den letzten Handelstagen deutlich unter Druck. Warum der Sommerschlussverkauf am deutschen Aktienmarkt eine Gelegenheit zur Schnäppchenjagd ist, erläutert Achim Matzke, Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.