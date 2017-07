Kunststoff und Kunststoffabfall stehen seit einigen Monaten wieder verstärkt im Fokus der Politik. Weltweit werden Fragen um die effektive Nutzung von Ressourcen und damit verbunden ein umweltgerechter Umgang mit Abfall diskutiert.

Im Mai veröffentlichte die EU die "Strategy on Plastics in the Circular Economy 2017". In der Roadmap wird eine Entkopplung der Kunststoffproduktion aus rein fossilen Rohstoffen und die Verringerung der Lebenszyklus-Auswirkungen auf die Umwelt gefordert. Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Qualität und Aufnahme von Kunststoff-Recycling und Wiederverwendung sowie weniger Kunststoff als Verunreinigungen in die Umwelt einzubringen. Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen sollen verbessert werden, sodass die Kreislaufwirtschaft gestärkt und die Klima- und Energiezielen der EU erreicht werden können.

Großer Hebel liegt im Kunststoff für Verpackungen

Der größte Teil der verarbeiteten Kunststoffmengen geht in die Verpackung, sodass hier auch der größte Hebel sitzt, um die Ressourceneffizienz zu steigern und das Recycling zu erhöhen. In Deutschland arbeitete man daher seit einigen Jahren an einem neuen Gesetz. Nun hat das Verpackungsgesetz die 7. Novelle der Verpackungsverordnung abgelöst und wird zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Die von Industrie und Handel finanzierten dualen Systeme müssen zukünftig deutlich höhere Recycling-Quoten für die bei ihnen lizenzierten und von ihnen erfassten Verpackungen ...

