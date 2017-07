Der Schweizer Pharmakonzern Roche kann auf ein starkes erstes Halbjahr zurückblicken. Die Konzernverkäufe kletterten um fünf Prozent auf 26,3 Milliarden Franken. Der Kerngewinn stieg um sechs Prozent auf 8,23 Franken je Aktie. Der Konzerngewinn (nach IFRS) verzeichnete ein Plus von zwei Prozent auf 5,6 Milliarden Franken. Severin Schwan, Vorstandsvorsitzender von Roche, zu den Halbjahreszahlen: "In den ersten sechs Monaten haben unsere beiden Divisionen Pharma und Diagnostics starke Resultate erzielt, die wesentlich von neu lancierten Produkten unterstützt wurden. Besonders erfreulich verläuft die sehr erfolgreiche Markteinführung von Ocrevus zur Behandlung von zwei Formen der multiplen Sklerose. Basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres erhöhen wir den Ausblick für das Gesamtjahr und erwarten nun einen Verkaufszuwachs im mittleren einstelligen Bereich." Zudem soll auch die Dividende in Schweizer Franken weiter erhöht werden. Ohnehin gilt Roche als starker Dividendenzahler. Derzeit beträgt die Rendite 3,4 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...