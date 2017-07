Von William Horobin und Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Der französische Nahrungsmittelkonzern Danone hat dank der Übernahme der US-Gesellschaft Whitewave sowie hoher Nachfrage nach Baby- und medizinischer Nahrung im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und verdient. Der Anbieter von Probiotikaprodukten wie Actimel und Activia meldete für die ersten sechs Monate einen Nettogewinn von 977 Millionen nach 880 Millionen Euro im Vorjahr. Das stärker beachtete bereinigte operative Ergebnis, Veränderungen durch Zu-/Verkäufe sowie Wechselkursschwankungen sind hier herausgerechnet, lag mit 1,72 Milliarden Euro um 16 Prozent über dem Vorjahreswert und auch über der Markterwartung von 1,65 Milliarden.

Der Umsatz wuchs um 9,7 Prozent auf 12,13 Milliarden Euro. Dazu trug vor allem der in diesem Jahr übernommene US-Bionahrungsmittelhersteller Whitewave bei. Auf vergleichbarer Basis wäre nur ein Plus von 0,4 Prozent erzielt worden.

In den vergangenen Jahren hat Danone das veränderte Kaufverhalten der Verbraucher in Industrieländern zu schaffen gemacht. Sie bevorzugen inzwischen gesündere und Bionahrungsmittel. CEO Emmanuel Faber hat das Portfolio entsprechend aufgepeppt und dafür viel Geld ausgegeben. Damit will er dem Konzern wieder zu "starkem, profitablem und nachhaltigem Wachstum" ab 2020 verhelfen.

Am Ausblick 2017 hält Danone fest. Demnach soll das bereinigte Ergebnis je Aktie bei konstanten Wechselkursen mit einer zweistelligen Rate wachsen. Der Umsatz soll dabei auf vergleichbarer Basis "moderat" zulegen. Die operative Marge soll nachhaltig verbessert werden.

July 27, 2017

