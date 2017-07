Die Europäische Investitionsbank ist nicht übermäßig bekannt, selbst ihre Anteilseigner unterschätzen sie bisweilen. Ihr Chef aber versteht sie als eine der Erfolgsgeschichten der EU - und als letzten unentdeckten Schatz.

Als Werner Hoyer 2012 als Präsident zur Europäischen Investitionsbank (EIB) wechselte, unkte man in Berlin über einen Abschied aus Verdruss. Denn der FDP-Mann war zeitweilig als Außenminister im Gespräch - und wurde es dann doch nicht. Nun aber scheint Hoyer derart in seinem Element zu sein, dass er den Job in Luxemburg noch sechs Jahre weiter machen will. Die Rückendeckung für eine zweite Amtszeit ab 2018 hat der 65-Jährige jetzt sicher. "Ich fühle mich hier fest im Sattel", sagt Hoyer.

Der im November 1951 in Wuppertal geborene Wahl-Kölner war in seinem früheren Leben als Politiker eine Art graue Eminenz - der vielleicht wichtigste Mann der zweiten Reihe. Fraktionsgeschäftsführer der Liberalen im Bundestag war er, FDP-Generalsekretär, außenpolitischer Sprecher und Staatsminister im Auswärtigen ...

