Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), einer der größten Aluminiumräderzulieferer erinnerte heute erneut daran, dass die Zeichnungsfrist für das Angebot, alle restlichen, ausstehenden Anteile von UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS") zu erwerben am Montag, dem 31. Juli 2017 endet.

Superior gab am 30. Juni 2017 bekannt, dass es ein Angebot für den Kauf der verbliebenen 954.920 Aktien, die sich in der Hand öffentlicher Anteilseigner befinden und einen Anteil von 7,7 % aller verbliebenen Aktien von UNIWHEELS darstellen, zum Preis von 247,87 Zloty pro Aktie eingeleitet hat. Superior erwarb die anderen ca. 92,3 der im Umlauf befindlichen Aktien im Rahmen eines Übernahmeangebotes, dessen Annahmefrist am 30. Mai 2017 endete. Dabei erhielten die öffentlichen Aktionäre pro Aktie ebenfalls 247,87 Zloty. Nach dem Übernahmeangebot wird Superior die Verfahren abschließen, die zum Denotieren der Stammaktien von UNIWHEELS an der Warschauer Börse nötig sind.

Über Superior Industries

Superior Industries ist einer der größten Aluminiumräderzulieferer für OEMs. Superior steht in enger Partnerschaft zu seinen Kunden, um ihnen ein breites Spektrum an innovativen und hochwertigen Produkten anbieten zu können. Superior steht auch hinter einigen führenden europäischen Aftermarket-Marken wie ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO. Superior, mit Unternehmenssitz in Southfield, Michigan, ist an der New Yorker Börse notiert und ist Teil der Standard Poor's Small Cap 600 und Russell 2000 Indizes. Weitere Informationen finden Sie unter www.supind.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170727005518/de/

Contacts:

Superior Industries International, Inc.

Investor Relations Line:

(248) 234-7104

Troy Ford

www.supind.com

oder

Clermont Partners

Victoria Sivrais

(312) 690-6004

vsivrais@clermontpartners.com