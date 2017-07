Frankfurt am Main - Der mit massivem Stellenabbau verbundene Umbau der Deutschen Bank zahlt sich aus: Nach zwei Jahren mit Milliardenverlusten arbeitet sich das Institut weiter in die Gewinnzone vor. Allerdings litt der deutsche Branchenprimus wie auch die Konkurrenz im zweiten Quartal unter der Ruhe an den Finanzmärkten, die die Einnahmen im Handel mit Aktien, Anleihen und Währungen schmälerte. Am Donnerstagmorgen sank der Aktienkurs kurz nach Handelsstart um 4,1 Prozent. Das Papier war im Verlauf der Woche allerdings auch um mehr als 6 Prozent gestiegen.

Im zweiten Quartal blieben unterm Strich 466 Millionen Euro Gewinn übrig nach lediglich 20 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Vor Steuern verdoppelte sich der Gewinn auf 822 Millionen Euro.

"Wir kommen gut dabei voran, die Kosten zu senken, und gewinnen weiterhin neue Kundengelder hinzu", erklärte Bankchef John Cryan. "Trotz der deutlichen Verbesserung bleibt dieser Gewinn hinter unserem langfristigen Anspruch zurück. Bei den Erträgen sind wir noch nicht überall dort, wo wir sein wollen". Das habe vor allem daran gelegen, dass sich die Kunden an den Finanzmärkten zurückgehalten hätten.

Handel mit Aktien bricht ein

So gingen die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen um 12 Prozent zurück; im Aktienhandel sanken sie um 28 Prozent. Schon die grossen ...

