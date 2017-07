München (ots) -



- Über ein Drittel der Top 100 Städte mit hohem Sparpotenzial bei den Gaskosten in Hessen - Gasanbieterwechsel spart in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) 1.075 Euro im Jahr - Wechsel des Anbieters spart in den Top 100 Städten im Schnitt 712 Euro pro Jahr



In Hessen sparen Verbraucher in besonders vielen Städten mehr als 40 Prozent der Gaskosten, wenn sie aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter wechseln. Dort liegen mehr als ein Drittel (37) der 100 deutschen Orte mit dem größten Sparpotenzial. Eine Stadt in Sachsen-Anhalt sucht man dagegen vergeblich in den Top 100.



Bewohner der Gemeinde Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen profitieren am meisten von einem Wechsel des Gasanbieters.* Ein Vierpersonenhaushalt (Verbrauch: 20.000 kWh) zahlt dort in der Grundversorgung 1.975 Euro pro Jahr. Bei den zehn günstigsten Alternativanbietern kostet die gleiche Menge Gas durchschnittlich nur 900 Euro - 1.075 Euro bzw. 54,4 Prozent weniger.



Im Durchschnitt der betrachteten Städte spart der Anbieterwechsel 712 Euro im Jahr (44,7 Prozent). Selbst in Ansbach (Bayern) auf Platz 100 sparen Gaskunden durch einen Wechsel zum Alternativanbieter im Schnitt noch 619 Euro (42,3 Prozent).



*Methodik: Je Netzgebiet wurde exemplarisch für eine Postleitzahl der Preis für 20.000 kWh Gas (Vierpersonenhaushalt) in der Grundversorgung mit dem Durchschnittspreis der zehn günstigsten Alternativversorger (CHECK24-Gaspreisindex) verglichen. Tarife mit Vorauskasse oder Kaution, Pakettarife und Boni wurden nicht berücksichtigt. Vollständige Liste der Top 100 Orte mit dem größten Sparpotenzial bei Gaskosten unter: http://ots.de/ltGKG



