Wien - Die geringe Aktivität am Primärmarkt erweckt den Eindruck als sei dieser nun mit Verspätung doch noch in die Sommerpause geglitten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gestern habe lediglich die NRW.Bank eine geplante Green Bond-Emission angekündigt. Die deutsche Agency mit expliziter Garantie von Nord Rhein-Westfalen gehe ab 28. August für ihre fünfte Green Bond-Emission auf Roadshow.

