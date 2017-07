Die Wertpapierexperten der Baader Bank stufen in ihrer neuesten Studie die Aktien des Feuerwehrausstatters Rosenbauer von "Buy" auf "Hold" hinunter. Das Kursziel revidiert Analyst Christian Weiz von 65,00 auf 56,00 Euro.

Er begründet seinen Entschluss mit der kürzlich ausgesprochenen Gewinnwarnung. Für das operative Ergebnis erwartet Rosenbauer fürs erste Halbjahr nur noch 2,7 Mio. Euro. Die Experten der Baader Bank hatten ursprünglich mit 11,7 Mio. Euro gerechnet.

Einmalkosten für die Neuausrichtung der Personalstruktur in Österreich, außerplanmäßige Aufwendungen immaterieller Wirtschaftsgüter, die Unterauslastung in einigen Fertigungsbereichen, deutlich erhöhte Anlaufkosten bei den neuen Tochtergesellschaften sowie Wechselkurseffekte hätten das Halbjahresergebnis belastet, berichtete der Feuerwehrausrüster noch am gestrigen Mittwoch.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,81 Euro für 2017, sowie 4,06 bzw. 4,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 Euro für 2017, sowie 1,50 Euro für 2018 und 2019.

Am Donnerstag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,32 Prozent bei 52,50 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000922554