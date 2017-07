Mit der "Weibsbilder-Tour" bietet die Zillertal Arena nun zu einem attraktiven Preis das ideale 4-Tages-Paket für einen Trip mit der besten Freundin, Schwester oder Mama.



Zillertal Arena (ots) - Lust auf ein paar unbeschwerte Tage ganz im Zeichen der Freundschaft? Dann schnell die besten Freundinnen eingepackt und ab in die Zillertal Arena. Das größte Skigebiet des Zillertals ist im Sommer die Wanderdestination schlechthin. Mit der "Weibsbilder-Tour" bietet die Zillertal Arena nun zu einem attraktiven Preis das ideale 4-Tages-Paket für einen Trip mit der besten Freundin, Schwester oder Mama. Denn was eignet sich besser, um dem Arbeitsalltag oder Stress an der Uni zu entfliehen, als gemeinsame, unvergessliche Momente in der majestätischen Zillertaler Bergwelt inklusive einem Entspannungstag?!



Das sollte auf die Bucket-List jeder Frau: Einfach mal in der herrlichen Bergwelt der Zillertal Arena mit der besten Freundin ein paar Tage verbringen, sich auspowern, entspannen, sich Dinge von der Seele reden und den Alltag hinter sich lassen. Das und vieles Mehr bietet die "Weibsbilder-Tour". Sie führt in vier Tagen in eine der beeindruckendsten und schönsten Gegenden der Zillertaler Alpen und des Nationalparks Hohe Tauern inklusive einem Wellness-Tag für die nötige Portion Entspannung. Aber aufgepasst: Ihr solltet für diese Tour sportlich aktiv, trittsicher und schwindelfrei sein!



WEIBSBILDER-Tour ab EUR 159,- pro Pers. inkl. 3 ÜN/HP - weitere Infos unter [www.zillertalarena.com/weibsbilder] (https://www.ots.at/redirect/zillertalarena), buchbar von 10. Juni bis 24. September 2017



Rückfragehinweis: ZILLERTAL ARENA Heike Schoof Zeller Bergbahnen Rohr 23 6280 Zell im Zillertal Tel: 0043 (0) 5282 7165-234 E-Mail: heike.schoof@zillertalarena.com



