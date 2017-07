Der Werkzeugmaschinen-Hersteller DMG Mori hat im ersten Halbjahr neue Rekord bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn verbucht. Nun hebt der ehemals als Gildemeister bekannte Konzern seine Jahresziele an.

Werkzeugmaschinen des europäischen Branchenprimus DMG Mori sind gefragt wie nie. "Im Moment brummt es in allen Gesellschaften und wir wachsen schneller als der Markt", sagte Vorstandschef Christian Thönes der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Er hob die Jahresziele an, nachdem der ehemals als Gildemeister firmierende Konzern im ersten Halbjahr Rekordwerte bei Auftragseingang, ...

