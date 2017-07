Wer hätte das gedacht? Nachdem am Vortag Daimler die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllen konnte, überzeugt VW mit den Zahlen für das zweite Quartal. Der Autobauer steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro. Das EBIT kletterte auf 4,55 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld "nur" mit 4,50 Milliarden Euro gerechnet.VW legte sogar bei der Umsatzprognose eine Tick oben drauf: Die Erlöse sollen 2017 um mehr als 4 Prozent zulegen, teilte VW am Donnerstag mit. Zuvor hatte VW ein Wachstum von bis zu 4 Prozent in Aussicht gestellt. Einziger Wermutstropfen: Bei der Ergebnisprognose bleibt alles beim Alten: Vom Umsatz sollen vor Zinsen und Steuern 6 bis 7 Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. Hier hatte die Mehrzahl der Analysten mit einer Anhebung gerechnet. Grund: Nach dem ersten Halbjahr steht die Marge bereits bei 7,7 Prozent.

