DGAP-Media / 2017-07-27 / 09:30 *Leipzig/Frankfurt, 27.07.2017 - *Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat ein 13.034 Quadratmeter großes Bürogebäude in Frankfurt erworben. Das mittlerweile 595. Objekt im Asset-Management-Portfolio der publity AG ist durch seine Lage zwischen den Autobahnen 5 und 648 optimal in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet positioniert. "Frankfurt ist gerade als Bürodestination für Investoren das Einfallstor für Investoren aus dem In- und Ausland. Daher beobachten wir hier weiterhin ansteigende Preise, von denen unsere Manage-to-Core-Strategie nachhaltig profitieren wird", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Das 1995 erbaute Objekt überzeugt vor allem durch seine große Glasfassade im Eingangsbereich, die in die beiden Seitenflügel übergeht und den Multi-Tenant-Charakter des Objekts unterstreicht. Das Objekt verfügt über eine Bürofläche von insgesamt 11.800 Quadratmetern sowie über weitere Gastronomie- und Lagerflächen. Hauptmieter im Objekt sind das Ausbildungs- und Schulungscenter für Atemschutz, die ZAR Rhein Main GmbH sowie eine Niederlassung der BAM Deutschland AG, einer der größten Baukonzerne Europas. Durch den Leerstand in Höhe von ca. 50 Prozent verfügt das Objekt über ein hohes Potenzial für die Weiterentwicklung durch das Asset Management der publity AG. Die Immobilie befindet sich in einem Gewerbepark mit einem Mietermix aus Handel- und Dienstleistung. Die Auffahrt Frankfurt-Rödelheim der A648 ist in nur wenige hundert Meter entfernt. Auch die S-Bahn Station Frankfurt-Rödelheim ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. CMS Hasche Sigle sowie Albrings und Müller waren beratend bei der Transaktion tätig. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-07-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 596211 2017-07-27

