BRÜSSEL (Dow Jones)--Anheuser-Busch InBev NV hat den Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und damit den Verlust von Marktanteilen in den USA mehr als ausgeglichen. Der gemessen am Umsatz weltgrößte Brauereikonzern beendete das Quartal mit einem Nettogewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn 152 Millionen Dollar.

Den Umsatz steigerte das Unternehmen, das für Marken wie Budweiser, Stella Artois und Corona bekannt ist, auf organischer Basis um 5 Prozent auf 14,18 Milliarden Dollar. Daran hatten die Premium-Biermarken maßgeblichen Anteil.

In den USA büßte AB Inbev nach eigenen Angaben jedoch Marktanteile ein. Dort und in Brasilien ging der Umsatz zurück. In dem lateinamerikanischen Land habe man aber besser abgeschnitten als die übrige Branche, heißt es.

Das US-Geschäft leidet darunter, dass die Verbraucher dort weniger Industriebiere wie Budweiser und Bud Light trinken und dafür vermehrt sogenannte Craft Beers kleiner, unabhängiger Brauereien konsumieren. Auch importierte mexikanische Biere sowie Weine und Spirituosen erfreuen sich in den USA zunehmender Beliebtheit. Daten des Marktforschungsinstituts Nielsen belegen, dass in den USA im ersten Halbjahr 2017 0,6 Prozent weniger Bier verkauft wurde. Im vergangenen Jahr wurde dort dagegen ein Anstieg um 0,3 Prozent verzeichnet.

Um diesem Trend zu begegnen, kündigte AB Inbev im Mai ein Investitionsprogramm für sein US-Brauereigeschäft an. Allein in diesem Jahr sollen etwa 500 Millionen Dollar investiert werden, bis 2020 sollen es insgesamt 2 Milliarden Dollar sein. Ziel sei es, die US-Brauereien von AB Inbev in die Lage zu versetzen, verschiedene Biere herzustellen. AB Inbev will ihr Produktportfolio in den USA erweitern und im Zuge dessen verstärkt auch alkoholfreie Getränke anbieten.

An ihren Wachstumserwartungen für dieses Jahr hält die Gesellschaft fest. Sie rechnet nach wie vor mit einem beschleunigten Umsatzwachstum, obwohl auf verschiedenen Absatzmärkten eine erhöhte Volatilität festzustellen sei.

