Linz - Die australischen Inflationsdaten fielen gestern enttäuschend aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise seien im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um nur 0,2% gestiegen und im Jahresvergleich um 1,9% (prognostiziert worden sei ein Anstieg um 2,2%). Damit habe die Inflationsrate den Zielbereich der Zentralbank von 2 bis 3% verlassen. Auch das Lohnwachstum von 1,9% sei für Australien ungewohnt schwach. Gouverneur der Reserve Bank of Australia Philip Lowe habe gestern betont, dass die Verschuldung der privaten Haushalte hoch sei und schneller wachse als die Einkommen. Er habe klar gemacht, dass die RBA nicht im Gleichschritt mit den anderen Zentralbanken die Geldpolitik straffen werde. Der Leitzinssatz werde also noch einige Zeit am Allzeittief von 1,50% bleiben. (27.07.2017/alc/a/a)

