Wien - Der Markt hat die gestrige Zinssitzung der FED "taubenhaft" aufgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei EUR/USD gestern Abend in der Spitze auf 1,17 gestiegen. Grund hierfür scheine die geringfügig modifizierte Wortwahl zur Inflation zu sein. So heiße es nun, die Inflationsrate bewege sich "unterhalb von 2% p.a.". Im Juni habe es noch geheißen, die Inflation bewege sich "etwas unterhalb von 2% p.a.". Diese minimale Anpassung würden die Analysten der RBI jedoch nicht überbewerten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Währungshüter explizit betonen würden, sie seien sich dessen bewusst, dass sich die Inflation noch einige Zeit unter dem Zielwert von 2% p.a. bewegen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...