Spearmint vergrößert an GT Gold grenzende Landfläche im Golden Triangle erheblich

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V)( SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FSE) 27. Juli 2017 gibt bekannt, dass es eine Beteiligung von 100 Prozent an einem Goldprospektionsgebiet im Goldbezirk Golden Triangle in British Columbia erworben hat. Dieses neue Prospektionsgebiet grenzt an GT Golds Prospektionsgebiet Tatogga Lake. Dadurch besitzt Spearmint nun 3 unabhängige Prospektionsgebiete in diesem erstklassigen Bergbaugebiet.

James Nelson, President von Spearmint, sagte dazu: Wir bauen weiterhin ein stabiles Portfolio an Goldprospektionsgebieten in British Columbia auf. Wir verfügen nun über eine erhebliche Fläche, die an GT Golds Goldprospektionsgebiet Tatogga Lake grenzt, wo beeindruckende Goldabschnitte mit 13,03g/t Au über 10,67 Metern gefunden wurden. Durch diese 3 neuen Goldprospektionsgebiete, zusammen mit unserem Goldprospektionsgebiet Gold Mountain nahe der Stadt Wells, BC, hat Spearmint nun ein starkes Portfolio an Goldprospektionsgebieten in British Columbia. Unser Ziel ist, schon bald mit Arbeitsprogrammen beginnen zu können. Es stimmt uns sehr optimistisch, dass das Augenmerk in letzter Zeit wieder auf British Columbia lag und möchten am globalen Fokus, der auf British Columbia, gerichtet ist, teilhaben.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca. Die neuen Prospektionsgebiete wurden über MTonline erworben und umfassen 983 zusammenhängende Acres.

Kontaktinformationen: Tel: 1-604-646-6903 www.spearmintresources.ca James Nelson President Spearmint Resources Inc. SPEARMINT RESOURCES INC. Suite 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver, BC V7Y 1C6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40483 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40483&tr=1

