FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geldmenge im Euroraum ist im Juni wie erwartet gewachsen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte, erhöhte sich die breit gefasste Geldmenge M3 zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent. Die Vormonatsrate hatte revidiert 4,9 (zunächst 5,0) Prozent betragen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Das Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 beschleunigte sich von 9,3 Prozent im Mai auf 9,7 Prozent. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als guter Konjunkturindikator.

Die Kreditvergabe an die privaten Haushalte stieg wie im Vormonat um 2,6 Prozent zum Jahr. Die Kreditvergabe an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors wuchs dagegen spürbar schwächer. Nach einem Zuwachs von 2,5 Prozent im Mai lag das Plus im Juni bei 2,1 Prozent. Die EZB erklärte diese Entwicklung zu einem großen Teil mit einem Sondereffekt./bgf/jkr/stb

