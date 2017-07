Sogenannte Gefährder, denen ein Terroranschlag in Deutschland zugetraut wird, können abgeschoben werden. Der entsprechende Paragraf sei mit dem Grundgesetz vereinbar, hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen.

Das Bundesverfassungsgericht hat keine Bedenken gegen die Abschiebung sogenannter Gefährder, denen ein Terroranschlag in Deutschland zugetraut wird. Die Regelung im Aufenthaltsgesetz (§ 58a) sei mit dem Grundgesetz vereinbar, heißt es in einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...