Der an allen drei Tagen stets gut besuchte Messestand während der SMT Hybrid Packaging 2017 zeigte anschaulich, wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen wird.

An Workflow-Stationen für typische SMT-Prozesse sowie an der integrierten Produktionslinie mit den DEK-Druckern Neo Horizon, ASM Process Expert und den Siplace SX zeigten SMT-Experten einige Lösungen, mit denen sich der Vernetzungs- und Automatisierungsgrad in der SMT-Produktion laut ASM nachweislich erheblich steigern lässt. Besonderer Fokus in diesem Jahr waren konkrete Industrie-4.0-Praxis in europäischen SMT-Produktionen.

Gobal vernetzte Kommunikation

Über eine ASM Plug-and-Work-Box werden Siplace-Bestückautomaten, DEK-Druckerlösungen und andere Tools und Systeme von ASM in ein Netzwerk integriert, welches, nach einer Service-Anfrage des Elektronikherstellers, durch einen speziellen Tunnel zugänglich wird. ASM zeigte, wie Experten sich bei Bedarf auf ein ausgewähltes System aufschalten und dieses per Fernzugriff analysieren, entstören und optimieren können.

Dass ASM Remote Smart Factory auf die Bedürfnisse der abgestimmt ist, daran lässt Gabriela Reckewerth, Senior Director Global Marketing von ASM, keinen Zweifel: "Viele Equipmentlieferanten zeigen dieses Jahr erste Bausteine auf dem Weg zu smarten Produktionskonzepten."

Ins ASM-Konzept passt es denn auch, dass sich immer mehr Kunden dem jüngst aus der Taufe gehobenen globalen Smart-SMT-Factory-Netzwerk anschließen. "Unser Smart-SMT-Factory-Konzept ist voll ausgereift, alle Prozesse durchdacht", begründet Gabriela Reckewerth die zunehmende Akzeptanz.

Wie ausgereift die smarte Fertigung ist, zeigte das Unternehmen auf seinem Messestand: Fachbesucher erhielten anhand der Videos gute Einblicke in die smarte Fertigungsrealität europäischer Elektronikfertiger. Das Besondere an deren SMT-Produktionen: über ASM Lösungen wurden smarte Fertigungskonzepte realisiert. Im engen Schulterschluss mit den Netzwerkpartnern will ASM künftig die Smart-Factory-Theorie schnellen Schrittes in die Realität katapultieren und damit die Vernetzung und Automatisierung aller Prozesse vor Ort vorantreiben.

"Unsere Kunden vernetzen sich außerdem untereinander, inspirieren sich, tauschen sich aus", versichert Reckewerth, die zuversichtlich zur Weltleitmesse productronica 2017 blickt: "Auf das volle Ausmaß des globalen Smart Factory Netzwerkes und unserer Lösungen darf man gespannt bleiben."

