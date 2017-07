flatex Morning-news DAX update

In der asiatisch-pazifischen Region hielten sich durchweg die Zugewinne. Während die Gewinnlage beim Hang Seng aus Hong Kong und den Kospi-Indizes etwas stabiler wirkte, legten der ASX200 aus Sydney, der Nikkei225 aus Tokio und der STI aus Singapur nur leicht zu. Die US-Futures befinden sich stark im positiven Terrain. Zur Handelseröffnung legte der DAX via Xetra gleich einen Sprung hin. Er eröffnete bei 12.230,09 Punkten, um nur wenige Minuten später wieder bei 12.289,39 Punkten zu notieren.

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 12.305,11 Punkten. Vom Allzeithoch vom 20. Juni bei 12.951,54 Punkten auf das letzte Verlaufstief vom 24. Juli bei 12.142,01 Punkten könnten sich nun die nächsten Aufwärts- und Abwärtsziele ermitteln lassen. Die nächsten Widerstände für die Bullen lägen nun bei 12.454 Punkten, 12.548 Punkten und 12.643 Punkten bereit. Auf der Unterseite könnten die Bären die Unterstützungen bei 12.190 Punkten, 12.142 Punkten, 12.091 Punkten und 11.951 Punkten in Kombination mit dem längerfristigen Verlaufstief vom 20. April bei 11.942 Punkten heranziehen.

