Düsseldorf - In den USA hat die Notenbank wie erwartet die FED Funds Rate auf ihrer gestrigen Sitzung unverändert (bei 1,00 bis 1,25%) belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig sei der Beginn des nach der letzten Zusammenkunft des Federal Open Market Committee (FOMC) vom Juni angekündigten Programms zur Normalisierung der Bilanz für "relatively soon" angekündigt worden. Es sei daher realistisch anzunehmen, dass die Währungshüter einen entsprechenden Beschluss auf der nächsten FOMC-Sitzung am 19./20. September fassen und beginnend mit Oktober 2017 zunächst pro Monat 6 Mrd. USD an fälligen Staatsanleihen und 4 Mrd. USD an fälligen MBS-Papieren nicht mehr reinvestieren würden. Der weitere Prozess sei bereits skizziert worden und sehe eine vierteljährliche Anpassung vor, so dass die genannten Volumina der nicht mehr investierten fälligen Anleihen innerhalb eines Jahres auf 30 Mrd. USD (Staatsanleihen) bzw. 20 Mrd. USD (MBS-Papiere) ansteigen würden.

