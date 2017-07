Pullach - Albert Einstein hat auf die Frage nach der stärksten Kraft im Universum einmal geantwortet, es sei der Zinseszins, so die Experten der DJE Kapital AG im Kommentar zum DJE - Dividende & Substanz P (ISIN LU0159550150/ WKN 164325).Wenngleich der Zinseszinseffekt leichter zu verstehen sein möge als die meisten seiner Errungenschaften der theoretischen Physik, scheine dem Gros der Anleger nicht bewusst zu sein, dass Zinsen und Dividenden langfristig einen zentralen Beitrag zur Vermögensmehrung liefern würden. Dividendenstrategien seien allein schon deshalb zeitlos, weil sie gewissermaßen eines der ursprünglichsten Motive beim Investieren darstellen würden: Die Beteiligung am Unternehmenserfolg. Interessant würden Dividenden dadurch, dass sich die Gewinnausschüttungen erfolgreicher Unternehmen im Laufe der Zeit erhöhen könnten. Somit könnten Dividenden im Vergleich zum klassischen Zinseszinseffekt, mit in der Regel konstanten Zinsen wie bei Anleihen, langfristig eine noch größere Wirkung entfalten würden. Mit der Zeit könne der üblicherweise stabilisierende Dividendeneffekt die volatile Wertentwicklung einer Aktienanlage dominieren.

