Europa prüft, wie es Recep Tayyip Erdogan den Geldhahn zudrehen kann. Aber von EU-dominierten Banken erhält der türkische Autokrat weiter Milliarden als Aufbauhilfe.

Thomas Mirow ist ein zurückhaltender Mensch. Er redet wohlbedacht und ruhig, kein Anflug von Erregung ist seiner Stimme zu entnehmen. Mirow ist außerdem ein Mann mit ebenso tadellosem wie bewegtem Lebenslauf: in jungen Jahren Mitarbeiter Willy Brandts, dann Senator in Hamburg, Unternehmensberater, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, außerdem wirtschaftspolitischer Berater Gerhard Schröders im Kanzleramt.

Weniger bekannt ist, dass Mirow auch eine Geschichte mit der Türkei verbindet. Der heutige Aufsichtsratschef der HSH Nordbank war von 2008 bis 2012 Chef der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). In seiner Zeit fiel der Entschluss, die Türkei in den Kreis der Empfängerländer aufzunehmen.

Mirow kann also aus einer Ära berichten, die man sich keine zehn Jahre danach kaum noch vorstellen kann. Es sei damals breiter politischer Konsens gewesen, die Türkei bei ihrem Modernisierungskurs zu unterstützen, erzählt Mirow. "Es gab dafür ja auch gute Gründe: Das Land hat wirtschaftlich enormes Potenzial und ist geostrategisch von größter Wichtigkeit."

Unverhohlene Warnung

Die geopolitische Welt des Jahres 2017 hingegen ist eine fundamental andere. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich das Land zu einer unberechenbaren Autokratie gewandelt. Presse und Opposition werden massiv unterdrückt, die Justiz gleichgeschaltet. Die jüngste Verhaftung eines Entwicklungshelfers und eine vermeintliche Terrorliste, auf der sich viele namhafte Unternehmen finden, sorgten auf deutscher Seite für eine neue Eskalationsstufe: Außenminister Sigmar Gabriel sprach eine Reisewarnung aus und stellte unverhohlen wie nie Investitionen in der Türkei infrage.

Auch als in Brüssel in dieser Woche Vertreter der EU und der Türkei zusammenkamen, war die Kluft nicht einmal mehr rhetorisch zu überbrücken. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu rückte "Pseudojournalisten" gar in die Nähe von Terroristen. "Die sprengen gerade ihren Rechtsstaat in die Luft - oder das, was noch davon übrig ist", erregt sich ein EU-Diplomat. Das europäisch-türkische Verhältnis ist auf einem historischen Tiefpunkt angelangt.

Kann man die Türkei noch zum Einlenken bewegen? Wie wäre das Land zurück auf den Pfad des Westens zu bringen? Brüssel und Berlin bleibt als Hebel nicht viel mehr als finanzieller und wirtschaftlicher Druck. Die Bundesregierung prüft bereits den Entzug von Hermes-Kreditbürgschaften. Umso überraschender, auch irritierender ist deshalb dies: Öffentlich finanzierte Förderbanken, in denen Deutschland gewichtigen Einfluss hat, gehören weiterhin zu den größten Geldgebern Erdogans. Sie halten das Regime wirtschaftlich am Laufen - trotz allem.

Mittendrin, immer noch: die EBRD. Wer mit Exchef Thomas Mirow spricht, erfährt in sehr sachlichem Ton aber etwas sehr Wichtiges: Zu diesem Kurs gäbe es selbstverständlich eine Alternative. "Die EBRD ist keine apolitische Institution - im Gegenteil: Die Förderung von Marktwirtschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehören zu ihren Grundprinzipien", sagt er. Und ohne Vorbild wäre ein solches Umdenken auch nicht: "Die Bank hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie Konsequenzen ziehen kann: So haben wir in meiner Zeit aufgrund der politischen Entwicklung alle Investitionen in Usbekistan gestoppt."

Vor solcher Konsequenz aber schrecken die europäischen Anteilseigner im Fall der Türkei noch immer zurück. Die EBRD traute sich nicht einmal, gegen die Verhaftung von Exmitarbeitern der Istanbuler Börse zu protestieren - obwohl sie zu zehn Prozent an der Börse beteiligt ist. "Es handelt sich hier um strafrechtliche Ermittlungen, auf die wir keinen Einfluss haben", so der Kommentar der Bank auf Anfrage der WirtschaftsWoche.

Großzügigere Kredite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...