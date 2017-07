Ob Angestellte oder Managerin: Frauen lassen sich angeblich in Verhandlungen von den Männern die Butter vom Brot nehmen lassen. Was am Klischee dran ist und wie Frauen erfolgreicher verhandeln, erklärt eine Managerin.

Verhandlungen sind eine Herausforderung. Stößt man dem Verhandlungspartner zu schnell gegen den Kopf, sind die eigenen Interessen in Gefahr. Ist man zu zurückhaltend, verringert sich die Aussicht auf maximalen Gewinn. Im Businessalltag gelten Frauen als kooperative Verhandlerinnen, die aber ob ihrer Freundlichkeit und mangels Selbstvertrauen häufig Geld auf dem Tisch liegen lassen.

Die Stereotypen des Alltags prägen auch das Miteinander im Job: Frauen sind empathisch, Männer dafür weniger emotional. Frauen wollen gerne Konsens, Männer wollen vor allem ihre Ziele erreichen. In Führungspositionen stecken Frauen deshalb in einer Zwickmühle: Verhalten sie sich, wie es von ihnen erwartet wird, gelten sie als sympathisch - doch verlieren gerade dann bei männlichen Kollegen an Respekt. ...

