Der Trend zum Akku kurbelt auch den Umsatz der Gartengeräte-Sparte von Bosch weiter an. 325 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in diesem Segment verbucht.

Der Trend zum Akku kurbelt auch den Umsatz der Gartengeräte-Sparte von Bosch weiter an. 325 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in diesem Segment verbucht, rund elf Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...